Şiddetli soğuk gondol keyfine engel olmadı Eksi 5 dereceye rağmen keyiflerinden vazgeçmediler İstanbul’dan gelen misafirlerine Eskişehir’in kışın da güzel olduğunu göstermek için onları tekne turuna getiren Mustafa Uçkaç; "Teknelerde ısıtıcı olursa kışın turlar daha da tercih ediliyor"

Eskişehir’de havanın sıfırın altına düşmesi turistlerin Porsuk nehrindeki gondol ve tekne turu keyiflerine engel olmadı.

Eskişehir’de kış aylarının başlamasıyla birlikte hava sıcaklığı önemli ölçüde düştü. Eksi 5 dereceleri bulan hava sıcaklıkları zaman zaman vatandaşlara zor anlar yaşatsa da turistlerin keyfine engel olmadı. Porsuk nehri üzerinde düzenlenen gondol ve tekne turları seferlerine yaz kış demeden devam ederken turistler, soğuğa aldırış etmeden Eskişehir manzarasının tadını çıkardı.



“Tekneyle gezi yapmak bir gelenek oldu”

Eskişehir’de yaşayan Mustafa Uçkaç, İstanbul’dan gelen misafirlerine Eskişehir’in kışın da güzel olduğunu göstermek için onları tekne turuna getirdiğini ifade etti. Uçkaç, “Eskişehir’e geldiğiniz zaman tekneyle gezi yapmak bir gelenek oldu. Şu anda tekne dolu arkadaşlarımız İstanbul’dan gezmeye geldiler ve tekneyle bir tur yapmak istediler. Özellikle teknelerde ısıtıcı olmaması nedeniyle biz Eskişehir’de yaşayanlar fazla tercih etmiyoruz, ama dışarıdan gezmeye gelenler tercih edip binebiliyorlar. İstiyoruz ki tekneler ısıtılsın. Böyle olursa daha fazla gezi yapılır diye düşünüyoruz. Eskişehir’de kış da olsa yaz da olsa özellikle gezmeye geliyorlar. Çünkü son 10 yılda şehrin yapısı değişti. Müzeler, en basitinden köprülerdeki heykeller bile insanları cezbediyor. O yüzden de günü birlik 2 günlük turlara geliyorlar. Biz de buna yerel halk olarak seviniyoruz Eskişehir’in böyle tercih edilmesi sebebiyle. Soğuk havalarda da Eskişehir güzeldir gelsinler Çibörek yesinler, tekne turu yapsınlar. Güzel bir manzarayla karşılaşacaklar.” dedi.



“Bence insanlar kışın da tercih etmeli”

Kışın gondol keyfinin başka olduğunu söyleyen Batur Avgın ise, “Kışın da bir başka oluyor, kar yağarken özellikle çok hoşumuza gidiyor. Sabah kalktığımda camdan bakıyorum kar yağıyorsa insanın içinde güzel bir his oluyor ister istemez. Kışın da dolaşmak, gondola gezmek istiyoruz açıkçası. Her mevsimin güzel tarafları var, ama kışın bence daha güzel oluyor, etraf bembeyazken simsiyah bir gondolla aradan geçiyorsunuz çok güzel oluyor. İnsanların çok fazla talep ettiği zamanlarda benim hoşuma gitmiyor yani insanlar dolaşmadığı zaman benim dolaşasım geliyor” diye konuştu.



"Porsuk buz tutmadığı sürece biz suyun üstündeyiz”

Vatandaşların kışın gondol turlarını tercih etmemesinden yakınan Avgın, “Bence insanlar kışın da tercih etmeli. Zaten ortalama 810 dakika sürüyor ve kesinlikle bir kere denesinler. Yani herkes hayatında bir kere Eskişehir’e gelsin sonra da kışın gondola binsin. Yaz olsaydı şu an ortalama 1 saat falan gondol sırası beklerdin, ondan sonra binerdin. Farklı bir deneyim yaşamak isteyenler bence kışın gondola binmeliler. Yazın deniz tarafına gitsinler kışın ise Eskişehir’e gelsinler biraz donsunlar. Yani tatil anlayışı sadece yaz, güneş ve kum değil. Biz uzun zamandır Porsuk etrafında yaşayan insanlar olarak Porsuk’u deniz gibi geliyor, bize çok hoşumuza gidiyor. Dışardan gelenlere de şiddetli bir şekilde tavsiye, 12 ay boyunca istedikleri zaman gelsinler. Porsuk buz tutmadığı sürece biz suyun üstündeyiz” diye belirtti.

