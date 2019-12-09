(özel) Soğuk kış aylarında saç dökülmelerine dikkat Bere ve şapkalar saçların yıpranmasına yol açıyor Saç kökünü havalandırma ve bakımı büyük önem taşıyor Kuaför Hasan Yılmaz; “Bere, saçlarının yıpranmasına ve kopmasına sebep olabiliyor” “Bakımlar ile bu sorunlar engellenebilir”

Soğuk kış aylarında takılan bere ve şapkalar ile saçlar daha fazla yıpranırken, uzmanlar saç dökülmelerine karşı saç kökünü havalandırmanın ve bakımın önemine dikkat çekiyor.

Türkiye genelinde Aralık ayı itibarıyla çetin geçen kış ayları etkisini göstermeye başladı. Hava sıcaklıkları yer yer eksi dereceleri bulurken vatandaşların en zorlandığı konuların başında saç bakımı geliyor. Özellikle şapka ve bere gibi aksesuarlar soğuktan korumak için önem taşırken, kafada uzun süre bulundurulması durumunda saç köklerine ve saçlara zarar verebiliyor. Bu nedenlerle saç dökülmeleri kış aylarında ciddi oranlara ulaşırken, uzmanlar soğuk havalarda saç bakımının önemine dikkat çekiyor.

“Mevsim geçişlerinde daha çok artıyor”

Eskişehir’de kuaförlük yapan Hasan Yılmaz, kış aylarında bere takılması ile saçların yıpranmasının sonucunda saçların daha fazla döküldüğüne dikkat çekti. Saçların kuruyup nemsiz kaldığını ifade eden Yılmaz, “Saç dökülmesi genetik olan, hormon bozukluğundan ve vitamin eksikliğinden olan bir şey. Tabi ki mevsim geçişlerinde bunlar daha çok artıyor. Bunun sebeplerin arasında; bere takılması, saçların kuruması, yıpranması ve insanların saçlarına bakım yaptırmaması yer alıyor. Normalde bir insanın saçı yüzde 50 dökülecekse, mevsim geçişlerinde bu oran yüzde 80’e ulaşabiliyor. Bu da özellikle saçların kuru ve nemsiz olmasından kaynaklanıyor” şeklinde konuştu.

“Saçlara periyodik bakım yaptırdıklarında bir sorun yaşayacaklarını düşünmüyorum”

Saçların yıpranmaması ve kopmamasının keratin bakımı, nem bakımı gibi bakımlarla önlenebileceğini belirten Yılmaz, “Saçın bir ‘ph’ oranı var. Bu saçın asitlik oranı. Burada ph cetveline göre rakamın 4,5 ila 5,5 arası olması lazım. Bu oran 7,5 ila 8,5 oranlarına çıktığında saçlar, yıpranmalara ve kopmalara maruz kalıyor. Bu oranın bu kadar yükselmemesi için saçlara keratin bakımı, keratin botoks bakımı, nem bakımı uygulanabilir ve bu sorunlar engellenebilir. Vatandaşlar, mevsim geçişlerinde bere kullandıkları için de saçlarının yıpranmasına ve kopmasına sebep olabiliyorlar. Bu sebeple vatandaşlarımızın saçlarına periyodik bakım yaptırdıklarında bir sorun yaşayacaklarını düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

“Nasıl karnımız acıkıyorsa saçımızın da karnı acıkıyor”

Sülfat ve paraben içeren şampuanlardan özellikle kaçınılması gerektiğini söyleyen ve saçın da insanlar gibi beslenmesi gerektiğini vurgulayan Hasan Yılmaz, sözlerine şu şekilde son verdi:

“İnsanlarımız saç kestirmeyi, saçı yıkatmayı saç bakımı sanıyorlar. Aslında böyle bir şey yok. Gün içinde 3 öğün nasıl karnımız acıkıyorsa saçımızın da karnı acıkıyor. Bunun protein bakımı, nem bakımı, yıkaması gibi birçok kısmı var. Genellikle vatandaşlar evlerinde sülfatlı, silikonlu, parabenli şampuanlar kullandıkları için bu konuda sorun yaşayabiliyorlar. Genellikle her şampuanın içinde sülfat ve paraben var. Bu da saçın kurumasına sebep oluyor. Vatandaşlarımız sülfatsız ve parabensiz şampuanlar kullandıklarında saçlarının daha az kurumasını sağlarlar dökülmesini azaltabilirler.”

ESKİŞEHİR 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:30

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