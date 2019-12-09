Anadolu Üniversitesi filede mağlup

Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Lig A Grubu'nda mücadele eden Anadolu Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı, ligin 9’uncu haftasında İzmir ekibi Karşıyaka Spor Kulübü’ne 30'lık skorla mağlup oldu.

Çekişmeli geçen karşılaşmanın ilk seti 1625’lik skorla tamamlandı. İkinci sete daha büyük bir motivasyonla başlayan Anadolu Üniversitesi ekibi 18 sayı bulabilirken rakip Karşıyaka, 25 sayı ile seti kazandı. Üçüncü sette, etkili oyun ve hızla bulunan sayılarla 21 sayı elden eden Anadolu Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı’na bu skor da yeterli olmadı, üçüncü set 2125 sonuçlandı.



“Bundan sonra daha iyi bir şekilde toparlanmaya çalışacağız”

Maçın ardından görüşlerini dile getiren Anadolu Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Muhsin Osmanoğlu, “Şu an kötü gidişatımız devam ediyor. Mevcut kadromuz ile bazen yeteri karşılığı veremiyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz; ancak bazen gücümüz yetersiz kalabiliyor. Oyundan düşünce de devamı geliyor ve sıkıntı yaşıyoruz. Bundan sonra daha iyi bir şekilde toparlanmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

ESKİŞEHİR 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:30

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