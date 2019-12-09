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Narkotik ekipleri uyuşturucu şüphelisi 6 kişiyi yakaladı Gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk ...

İHA

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında 6 şüpheli yakalandı.

Narkotik ekipleri uyuşturucu şüphelisi 6 kişiyi yakaladı Gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında 6 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgilere göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte 'Uyuşturucu Madde Ticareti' yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 6 şüpheli şahıs yakalandı. Polis ekiplerince, şahısların üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada ise; 8 adet ecstacy uyuşturucu hap, 2 gram skunk maddesi, 1,33 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Ayrıca Yakalanan 3 şahsa Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak suçu kapsamında işlem yapılırken, 3 şüpheli şahsa ise 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı.
Öte yandan Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemleri akabinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.

ESKİŞEHİR

09 Aralık 2019 Pazartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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