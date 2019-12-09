İŞKUR'dan Çifteler ’de Meslek Tanıtım Günü etkinliği

Onu tanıdınız mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Eskişehir İl Müdürlüğü, Çifteler ilçesinde Meslek Tanıtım Günü etkinliği düzenledi.

Yaklaşık 200'ün üzerinde öğrenci katılım gösterdiği etkinliğimizde Hâkim Muhammed Fatih Kaygusuz, Diyetisyen Gönül Eren, Veteriner Hekim Şükrü Karakaya ve ElektrikElektronik Mühendisi Ali Atay yaptıkları konuşmalar ile katılımcılarımıza meslekleri hakkında detaylı bilgiler verdiler. Konuşmacılarımıza plaketlerini Çifteler İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikret Çelik ve Şube Müdürümüz Mustafa Volkan Yıldırım takdim etti.

İş ve Meslek Danışmanları Şefika Şule Kafkas, Dilek Kaya ve Canan Yörükoğlu etkinlik alanında bulunan stantta öğrencilere Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü faaliyetleri hakkında bilgi verdiler.

ESKİŞEHİR 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:30

GÜNEŞ 08:00

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 15:19

AKŞAM 17:40

YATSI 19:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.