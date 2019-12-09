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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bütün izinsiz SMS ve e-postalarda ‘İptal/Reddet/Sistemden Çık’ seçeneği olmalı

İHA

İzinsiz ve onay alınmadan gelen SMS ve epostaları değerlendiren Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Merkez Onur Kurulu Üyesi Yusuf Sünbül, 'İptal/Reddet/Sistemden Çık'' seçeneklerinin siyasetçiler, sivil toplum kuruluşları (STK) kamu ve kuruluşları için de olması gerektiğini belirtti.

Bütün izinsiz SMS ve e-postalarda ‘İptal/Reddet/Sistemden Çık’ seçeneği olmalı

İzinsiz ve onay alınmadan gelen SMS ve epostaları değerlendiren Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Merkez Onur Kurulu Üyesi Yusuf Sünbül, ‘İptal/Reddet/Sistemden Çık’' seçeneklerinin siyasetçiler, sivil toplum kuruluşları (STK) kamu ve kuruluşları için de olması gerektiğini belirtti.
Sünbül, konuyla ilgili açıklamasında, gelen bazı SMS ve epostalarda reddetme veya sistemden çıkış seçeneklerinin olmadığı belirtti. Aynı zamanda tüketicilerin iletişim bilgilerinin GSM operatörleri veya tuzak email ve SMS’lerle yasal olmayan, reklam veya siyasi amaçlı faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere/şirketlere verildiği şeklindeki şikâyetlere açıklık getiren Genel Merkez Onur Kurulu Üyesi Sünbül;
“Hemen hemen herkesin epostalarına, telefonlarına gelen siyasi, ticari reklam ve eleman alımı gibi SMS’lerin son zamanlarda arttığı, tüketicilerin bu email ve SMS’lerin rahatsız ve tedirgin edici boyutlara ulaştığı şikâyetleri bulunmaktadır. Tüketicilerin iletişim bilgilerinin, kimler tarafından alındığı ve ne amaçla buralara verildiğinin araştırılıp cezalandırılması gerekir” diye belirtti.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ile özel hayatın gizliliği ve kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ilkesine uygun olarak muhafazası, işlenmesi, kurum ve şirketler veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmeleri, adli ve güvenlik gereği devlet bilgi edinmeleri dışında mevzuata uygun olarak aktarımı aşamalarının dışında ticari, siyasi ve reklam amaçlı şirketler veya şahıslarla paylaşılamayacağının hükme bağlandığını anlatan Yusuf Sünbül, açıklamasını şöyle sürdürdü;
"Bu nedenle şahısların bilgisi ve izni olmadan bilgilerin ikinci şahıslara verilmesi veya pazarlanması halinde sorumlu tutulacakları, gerektiğinde bunlar hakkında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca hukuki işlemlerin yapılabileceği bilinmelidir. KVKK 5809 Nolu kanunla bu tür SMS anlaşmaları karşı tarafın reddetme hakkı dâhilinde operatörlerle sözleşme yapılabilmektedir. Tüketicilerimiz; mesajların geldiği ve kendi GSM operatörlerine başvurarak, telefon numarası bulunan mesajların engellenmesi sağlanabilir. Aynı zamanda o siyasi partinin iletişim merkezlerine de sistemden çıkabilme taleplerini iletmeleri gerekmektedir. Tüm SMS’lerde/epostalarda ‘İptal/Reddet/Sistemden Çık’ gibi seçeneklerin ücretsiz SMS veya eposta gönderme yoluyla sağlanmasını kamu otoritesinden talep ediyoruz."

ESKİŞEHİR

09 Aralık 2019 Pazartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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