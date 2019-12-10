Eskişehir Büro Memur-Sen, Rektör Çomaklı’yı ziyaret etti

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Eskişehir Büro MemurSen İl Başkanı Ali Selim Aktaş ve beraberindeki heyet, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı’yı ziyaret etti.

Rektörlük ofisinde gerçekleşen görüşmede Eskişehir Büro MemurSen İl Başkanı Aktaş ve beraberindeki heyet, Rektör Çomaklı’ya çalışmalarında başarılar diledi. Karşılıklı sohbet havasında geçen ziyaret sonrasında Rektör Çomaklı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ESKİŞEHİR 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:31

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