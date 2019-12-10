Anadolu Üniversitesi'nin “Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü” başarısı

Prof. Dr. Cahit Talas anısına 2012 yılından beri sosyal politikalar alanında yazılmış doktora ve yüksek lisans tezlerine verilen “Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü” kapsamında, Anadolu Üniversitesi’nden 1 tez ödüle, 2 tez de övgüye değer görüldü.

Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümünden Arş. Gör. Dr. Tahir Emre Gencer, “Göç Süreçlerindeki Çocukların Karşılanamayan Gereksinimleri, Haklara Erişimleri ve Beklentileri: Ankara ve Hatay’da Yaşayan Suriyeli Çocuklar Örneği” başlıklı teziyle doktora kategorisinde ödüle layık görüldü.

Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde görev yapan Arş. Gör. Dr. Hilmi Etçi’nin, Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Kağnıcıoğlu danışmanlığında hazırladığı, “Sendikal Kriz Çıkmazında Sendikalara Yönelik Algı ve Y Kuşağı: Eskişehir Örneği” başlıklı tezi de doktora kategorisinde övgüye layık olarak değerlendirildi.

Yüksek Lisans Kategorisinde ise Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Banu Uçkan Hekimler’in danışmanlığında hazırlanan, Pamukkale Üniversitesi Arş. Gör. Erkan Kıdak’ın “Uluslararası Sendikal Örgütlerin Ulusal Sendikalara Etkisi: Türkiye’de Taşımacılık İşkolu Örneği” tezi övgüye değer olarak belirlendi.

“Hocalarımızın emeklerinin karşılık bulduğu bu güzel günü yaşamak bizim için önemli”

Sosyal Bilimler Enstitüsünde toplanan tez yazarları ve danışmanlar, pasta keserek kutlama yaptı. Burada konu hakkında konuşan Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Bülent Günsoy, “Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü adına önemli bir gün. Türkiye’de sosyal politika alanında verilen en önemli ödül olan “Prof. Dr. Cahit Talas Ödülü”nün sahibi oldular. Prof. Dr. Deniz Kağnıcıoğlu ve Prof. Dr. Banu Uçkan Hekimler hocalarımızın emekleriyle, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde çok değerli 2 tez yazıldı. Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü’nden Arş. Gör. Dr. Tahir Emre Gencer hocamız da akademisyen olarak çok kıymetli bir ödül aldı. Hocalarımızın emeklerinin karşılık bulduğu bu güzel günü yaşamak bizim için önemli. İnşallah bundan sonraki çalışmalarında da yüksek ödüllerle karşılaşırız.” şeklinde konuştu.

ESKİŞEHİR 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:31

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