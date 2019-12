Eskişehir’de, Tepebaşı Belediyesi tarafından yaptırılan Ahmet Bilek Deneyimli Kafede doğa ve modern hayat birleştirildi. Kafenin yapımı aşamasında, hiçbir ağaç kesilmeyerek her biri kafenin içinden geçirildi.

Tepebaşı Belediyesi tarafından bu yıl 21 Eylül tarihinde açılışı yapılarak Ertuğrulgazi Mahallesi sakinlerinin hizmetine sunulan Ahmet Bilek Deneyimli Kafede doğa, kafe ile bütünleşti. Kafenin inşaatı esnasında, kesilmesi gözüyle bakılan ancak Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ın müdahalesiyle çam ağaçları mekânla bütünleştirildi. 3 çam ağacı gövdeleri kafede, baş kısımları ise kafenin çatısından dışarı çıkartıldı. Ayrıca kafe çalışanları süslemelerini yaptığı çam ağaçlarının, sulama ve bakımını da yapıyor.



“Üstü açık bırakılarak ağacımızı korumaya almışlar”

Kafe hakkında bilgi veren Ahmet Bilek Deneyimli Kafe sorumlu personellerinden Gökçem Lüger, “Genel olarak parkımızda çok fazla ağacımız var ve korumak amacıyla hem depomuzda hem de kafemizin içinde büyümesi için, üstü açık bırakılarak ağacımızı korumaya almışlar. Zaten çok ilgi görüyor. İlgi gördüğü için de ben onu süsleyip dikkat çeker hale getirdim açıkçası. İçerden biz suluyoruz onları. Sadece gövdesinin bir miktarı içerde onun dışında bakımını biz yapıyoruz içerde. İlk geldiğimde resim çekilenler oluyordu. Yani çok şaşırıyorlar böyle bir şey çok fazla görünmediği için çok fazla ilgi görüyor. Doğayı koruma açısından takdir görüyor. Gerçekten çok önemli ağaçlar hepimiz için” ifadelerini kullandı.



“Buraya gelmemizdeki amaç da doğayla iç içe olmak”

Tepebaşı Belediyesinin el işi kursuna gelen Yüksel Bayrakçı, doğayla iç içe olmak için buraya geldiklerini belirterek, “Çok hoşuma gitti, bu ağacın kesilmeyip kafenin içinden geçmesi çok güzel. Buraya gelmemizdeki amaç da doğayla iç içe olmak. Mesela mümkün mertebe her şeyi doğadan topluyorum, taşları doğadan topluyorum, yerdeki çöpü bile değerlendirmeye çalışıyorum ama ağaç olan ve taş olan her şeyi yapıyorum ve çok hoşuma gidiyor” şeklinde konuştu.



“Ağacın burada olması çok hoşumuza gidiyor, biz de doğadan esinleniyoruz”

Kursiyer Ayşe Kaya ise, “Ağacımıza her baktığımızda çiçekler açtı. Ağacın burada olması çok hoşumuza gidiyor, biz de doğadan esinleniyoruz. Ağaçlar hep kesiliyor, ziyan oluyor. Biz durmadan bahçemize ağaç dikiyoruz, güller dikiyoruz. Benim bahçemde 78 tane meyve ağacım var. Ufak bir bahçe olmasına rağmen doğayı seviyoruz, ağaçları seviyoruz” dedi.

