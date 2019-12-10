Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bu da doğal kafe Doğaya zarar verilmeden 3 çam ağacı kafe ile bütünleştirildi Yapım aşamasında, ...

İHA

Eskişehir'de, Tepebaşı Belediyesi tarafından yaptırılan Ahmet Bilek Deneyimli Kafede doğa ve modern hayat birleştirildi. Kafenin yapımı aşamasında, hiçbir ağaç kesilmeyerek her biri kafenin içinden geçirildi.

Bu da doğal kafe Doğaya zarar verilmeden 3 çam ağacı kafe ile bütünleştirildi Yapım aşamasında, hiçbir ağaç kesilmeyerek her biri kafenin içinden geçirildi Ahmet Bilek Deneyimli Kafe sorumlu personellerinden Gökçem Lüger: “Üstü açık bırakılarak ağacımızı korumaya almışlar” Tepebaşı Belediyesinin el işi kursuna gelen Yüksel Bayrakçı: “Buraya gelmemizdeki amaç doğayla iç içe olmak” Kursiyer Ayşe Kaya: “Ağacın burada olması çok hoşumuza gidiyor, biz de doğadan esinleniyoruz”

Eskişehir’de, Tepebaşı Belediyesi tarafından yaptırılan Ahmet Bilek Deneyimli Kafede doğa ve modern hayat birleştirildi. Kafenin yapımı aşamasında, hiçbir ağaç kesilmeyerek her biri kafenin içinden geçirildi.
Tepebaşı Belediyesi tarafından bu yıl 21 Eylül tarihinde açılışı yapılarak Ertuğrulgazi Mahallesi sakinlerinin hizmetine sunulan Ahmet Bilek Deneyimli Kafede doğa, kafe ile bütünleşti. Kafenin inşaatı esnasında, kesilmesi gözüyle bakılan ancak Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ın müdahalesiyle çam ağaçları mekânla bütünleştirildi. 3 çam ağacı gövdeleri kafede, baş kısımları ise kafenin çatısından dışarı çıkartıldı. Ayrıca kafe çalışanları süslemelerini yaptığı çam ağaçlarının, sulama ve bakımını da yapıyor.

“Üstü açık bırakılarak ağacımızı korumaya almışlar”
Kafe hakkında bilgi veren Ahmet Bilek Deneyimli Kafe sorumlu personellerinden Gökçem Lüger, “Genel olarak parkımızda çok fazla ağacımız var ve korumak amacıyla hem depomuzda hem de kafemizin içinde büyümesi için, üstü açık bırakılarak ağacımızı korumaya almışlar. Zaten çok ilgi görüyor. İlgi gördüğü için de ben onu süsleyip dikkat çeker hale getirdim açıkçası. İçerden biz suluyoruz onları. Sadece gövdesinin bir miktarı içerde onun dışında bakımını biz yapıyoruz içerde. İlk geldiğimde resim çekilenler oluyordu. Yani çok şaşırıyorlar böyle bir şey çok fazla görünmediği için çok fazla ilgi görüyor. Doğayı koruma açısından takdir görüyor. Gerçekten çok önemli ağaçlar hepimiz için” ifadelerini kullandı.

“Buraya gelmemizdeki amaç da doğayla iç içe olmak”
Tepebaşı Belediyesinin el işi kursuna gelen Yüksel Bayrakçı, doğayla iç içe olmak için buraya geldiklerini belirterek, “Çok hoşuma gitti, bu ağacın kesilmeyip kafenin içinden geçmesi çok güzel. Buraya gelmemizdeki amaç da doğayla iç içe olmak. Mesela mümkün mertebe her şeyi doğadan topluyorum, taşları doğadan topluyorum, yerdeki çöpü bile değerlendirmeye çalışıyorum ama ağaç olan ve taş olan her şeyi yapıyorum ve çok hoşuma gidiyor” şeklinde konuştu.

“Ağacın burada olması çok hoşumuza gidiyor, biz de doğadan esinleniyoruz”
Kursiyer Ayşe Kaya ise, “Ağacımıza her baktığımızda çiçekler açtı. Ağacın burada olması çok hoşumuza gidiyor, biz de doğadan esinleniyoruz. Ağaçlar hep kesiliyor, ziyan oluyor. Biz durmadan bahçemize ağaç dikiyoruz, güller dikiyoruz. Benim bahçemde 78 tane meyve ağacım var. Ufak bir bahçe olmasına rağmen doğayı seviyoruz, ağaçları seviyoruz” dedi.

ESKİŞEHİR

10 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 06:31
  • GÜNEŞ 08:01
  • ÖĞLE 12:55
  • İKİNDİ 15:19
  • AKŞAM 17:40
  • YATSI 19:05
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Anadolu Üniversitesi'nin “Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü” başarısı
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi'nin “Prof. Dr. Cahit Talas ...
Eskişehir Büro Memur-Sen, Rektör Çomaklı’yı ziyaret etti
YEREL HABERLER Eskişehir Büro Memur-Sen, Rektör Çomaklı’yı ziyaret ...
Çifteler’de yılların sorunu çözüme kavuştu
YEREL HABERLER Çifteler’de yılların sorunu çözüme kavuştu
KGF Genel Başkanı İsmet Gergerli öğrencilerle buluştu Kredi Garanti Fonu Genel Başkanı İsmet Gergerli; "Şimdi Suriyeli mültecilerin etkilediği illerle ilgili kobilere özel bir paket oluşturuyoruz" "Türkiye’deki 785 bin işletmeye kredi garanti fonu kapsamında kredi kullanıyor" "Avrupa Yatırım Fonu’ndan 2020 de bize ek fon vermeyi teklif ettiler"
YEREL HABERLER KGF Genel Başkanı İsmet Gergerli öğrencilerle ...
Bütün izinsiz SMS ve e-postalarda ‘İptal/Reddet/Sistemden Çık’ seçeneği olmalı
YEREL HABERLER Bütün izinsiz SMS ve e-postalarda ...
Üniversite ve sanayi temsilcileri ETTOM’un düzenlediği kahvaltıda buluştu
YEREL HABERLER Üniversite ve sanayi temsilcileri ETTOM’un ...
Başkan Ataç’ın İnsan Hakları Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Ataç’ın İnsan Hakları Günü mesajı
İŞKUR'dan Çifteler ’de Meslek Tanıtım Günü etkinliği
YEREL HABERLER İŞKUR'dan Çifteler ’de Meslek Tanıtım Günü etkinliği
ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Şenocak'ın 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı
YEREL HABERLER ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Şenocak'ın 10 Aralık Dünya ...
Kazım Kurt: “Eğitim emekçilerinin yanında olmaya devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Kazım Kurt: “Eğitim emekçilerinin yanında olmaya ...
İnönü’de şoförlere güvenli ve ileri sürüş teknikleri eğitimi
YEREL HABERLER İnönü’de şoförlere güvenli ve ileri sürüş teknikleri ...
Tartıştığı kadını göğsünden bıçaklayıp, kendisini de yaraladı
YEREL HABERLER Tartıştığı kadını göğsünden bıçaklayıp, kendisini de ...
24 belediye “İklim İçin Biz Varız” dedi
YEREL HABERLER 24 belediye “İklim İçin Biz Varız” dedi
'İkinci Dereceden İşsizlik Yanığı’ oyunu Ankara'da sahnelendi
YEREL HABERLER 'İkinci Dereceden İşsizlik Yanığı’ oyunu Ankara'da ...
Alacak verecek meselesinde kan döküldü
YEREL HABERLER Alacak verecek meselesinde kan döküldü
Alacağı olan kadını göğsünden bıçaklayıp intihara kalkıştı Alacak verecek meselesi kanlı bitti
YEREL HABERLER Alacağı olan kadını göğsünden bıçaklayıp intihara ...
Taksiye binme meselesi kavgaya dönüştü İki grup 'taksiye' binmek için birbirlerine girdi
YEREL HABERLER Taksiye binme meselesi kavgaya dönüştü İki grup ...
Kamyonetten binlerce kaçak sigara ve makyaj malzemesi çıktı
YEREL HABERLER Kamyonetten binlerce kaçak sigara ve makyaj malzemesi ...
Eskişehir'de kaçakçılık operasyonu: 1 gözaltı Binlerce karton sigara ve makyaj malzemesi ele geçirildi
YEREL HABERLER Eskişehir'de kaçakçılık operasyonu: 1 ...
AKUT’tan zorlu Navigasyon Eğitimi AKUT Eskişehir ve Ankara ekipleri iki gün süren eğitimde karla mücadele etti Doğada harita, pusula, GPS ve çeşitli navigasyon programları ile koordinat bulma, hedefe ulaşma gibi çalışmalar gerçekleştirildi AKUT Eskişehir ekip lideri Mete Kızıl: “Teknolojik ürünleri kullanabilme yetimizi arttıran bir eğitim oldu” “Eğitim standartlarınızın ve eğitim kalitenizin otoritelere ispatlanmış olması gereklidir”
YEREL HABERLER AKUT’tan zorlu Navigasyon Eğitimi AKUT Eskişehir ve ...
Eskişehir'de, 3 uyuşturucu satıcısı adliyede
YEREL HABERLER Eskişehir'de, 3 uyuşturucu satıcısı adliyede
Era Hukuk Topluluğu’nun ‘Hukukta Kariyer Günleri’
YEREL HABERLER Era Hukuk Topluluğu’nun ‘Hukukta Kariyer Günleri’
Vali Çakacak’ın ‘10 Aralık Dünya İnsan Hakları mesajı
YEREL HABERLER Vali Çakacak’ın ‘10 Aralık Dünya İnsan Hakları mesajı
ESO’dan eğitime yeni kaynak
YEREL HABERLER ESO’dan eğitime yeni kaynak

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X