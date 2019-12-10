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Okul kantinlerindeki çalışanlara hijyen eğitimi Eğitime kantin, kafeterya, yemekhane ile çay ...

İHA

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından “Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği” kapsamında eğitim verildi.
Öğretmenevi Toplantı Salonunda gerçekleşen eğitime Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda faaliyet gösteren ve daha önce bu eğitimi almamış kantin, kafeterya, yemekhane ile çay ocaklarında çalışan 200 personel katıldı.
Toplantıda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, “Bakanlığımızın en önemli sorumluluklarından biri ülkemizde halk sağlığı, tüketici menfaatleri ile çevrenin korunmasını da dikkate alarak çiftlikten sofraya gıda güvenilirliğini sağlamaktır. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız söz konusu olduğunda duyarlılığımız bir kat daha artmaktadır” dedi.
“Çocukların beslenmesinde okul kantinlerinin önemi büyük”
Okul dönemindeki çocukların günlük beslenmelerinin en az bir öğününü okul kantinlerinden aldıklarını belirten Sever, konuşmasının devamında şunları söyledi:
“Bu durum, çocuklarımızın beslenmesinde okul kantinlerinin çok önemli bir yere sahip olduğunu göstermektedir. Hepimiz biliyoruz ki yeterli ve dengeli beslenmenin en temel koşulu, güvenilir ve hijyenik gıda tüketmektir. Beslenmemizdeki bu en temel şart nedeniyle, okullarımızda hizmet veren yemekhane, kantin, kafeterya büfe ve yemekhane gibi işletmelerin, öğrencilerimize güvenilir gıda sunması, bunu gerçekleştirebilmek için de hijyen ve personel eğitimi gibi konulara dikkat etmesi gerekmektedir. Gıda maddelerinin hazırlanması ve işlenmesi sırasında mikroorganizmaların üremesi ve yayılması, çalışan personelin kişisel hijyen kurallarına uyması ile büyük ölçüde önlenebilir. Bu vesileyle yeni sistemde verilen ilk ara tatili fırsata çevirerek senede en az iki kere denetim yaptığımız kantin ve yemekhane çalışanlarına yönelik Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde eğitimi gerçekleştirdik.”
Konuşmanın ardından Gıda Mühendisi Zuhal Ünal Canbaz, tarafından Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim ve öğretim kurumlarındaki gıda işletmelerine ait özel hijyen gereklilikleri, personel hijyeni, işletme hijyeni, gıda maddelerinin kullanımı, gıda maddelerinin depolama ve muhafazası, gıdaların hazırlanması ve işlenmesi, gıdanın servisi, satışı ve tüketime sunumu konularında bilgilendirme yapıldı.
İl Sağlık Müdürlüğü görevlisi Ebe Onur Kalaycı tarafından ise kişisel hijyen, bireylerin neden olabileceği çapraz bulaşmalar, hastalıkların belirtileri ve hastalıklardan korunma yolları, el yıkama alışkanlığının önemi ve temizliğin bireylerin sağlığına etkisi ile ilgili sunum gerçekleştirildi.

ESKİŞEHİR

10 Aralık 2019 Salı

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