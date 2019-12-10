Artık trafik ceza tutanakları mobil uygulama ile de kesiliyor Eskişehir'de 382 fahri trafik müfettişi görev yapıyor Yılın ilk 11 ayında cep telefonu üzerinden 2 bin 693 ceza ihbar tutanağı düzenledi

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, fahri trafik müfettişlerine ‘İstatistiki bilgilendirme ve genel değerlendirme’ sunumları yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki eğitim ve bilgilendirme toplantısına çok sayıda fahri trafik müfettişi katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın hep birlikte söylenmesinin ardından, Eskişehir Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Bürolar Amiri Komiser Yardımcısı Hakan Biçer 16 Temmuz 2019 da başlayan ‘Mobil Uygulama’ hakkında bilgilendirme yaptı. İstatistiki bilgilendirme ve genel değerlendirme sunumları yapan Biçer, ‘’Fahri trafik müfettişleri yeni mobil uygulama ile artık cep telefonu üzerinden ceza yazabilecekler. Kural ihlali tespit tutanakları uygulaması halen devam etmektedir. Her ilin fahri trafik müfettişi sayısı, o ilde kayıtlı tescilli araç sayısının binde ikisinden fazla olamaz. Eskişehir ilinde 382 fahri trafik müfettişi görev yapmaktadır. İlimizde ikamet eden fahri trafik müfettişleri; 2019 yılının 11 aylık döneminde 5 bin 571 adet ihbar tutanağı düzenlemiştir. Fahri trafik müfettişleri, ‘Yeni Mobil Uygulama’ istatistiğine göre, 16 Temmuz ile 30 Kasım 2019 tarihleri arasında 2 bin 693 toplam tutanak düzenlediler. Cezaya dönüştürülen tutanak sayısı ise 2 bin 373 dür. Cezaya dönüştürülemeyen tutanak sayısı ise 320 olmuştur’’ dedi.

Toplantı sonunda; fahri trafik müfettişlerinin görüş ve önerileri alındı.

ESKİŞEHİR 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:31

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