DHKP-C üyesi sanığa 9 yıl 9 ay hapis

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Eskişehir’de DHKPC terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 9 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz yargılanan Furkan S. ve avukatı hazır bulundu. Karar duruşmasında son sözleri sorulan sanık beraatini talep etti. Mahkeme heyeti sanığa, DHKPC terör örgütüne üye olmak suçundan 7 yıl 6 ay, 2016 yılında Eskişehir'de terör örgütü lehine bir propaganda yaptığı gerekçesiyle ise 2 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

ESKİŞEHİR 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:31

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