Sivrihisar’da sağlık konulu konferans verildi

Sivrihisar Toplum Sağlığı Merkezi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Sivrihisar da koruyucu ağız ve diş sağlığı, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin önemi konulu konferans düzenlendi.

Düzenlenen konferans Sivrihisar Belediyesi Konferans salonunda, Sivrihisar Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yavuz Selim Pehlivan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyyüp Mutlu, Aile Sağlığı Merkezi hekimleri, Okul Müdürleri, Öğretmenler, veliler ve Sivrihisar Devlet Hastanesi,Sivrihisar Toplum Sağlığı Merkezi çalışanları ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

Konferansta Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğünde görevli Dt. Deniz Aktaş tarafından Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı, Toplum Sağlığı Merkezinde görevli Dr. Şilan Sıngın tarafından Sağlıklı Beslenme ve Fiziksel Aktivitenin Önemi konularında katılımcılara bilgilendirmede bulundular.

Dt. Deniz Aktaş, okullarda uygulanan florürlü vernik uygulamasının ağız ve diş sağlığını korumadaki önemini vurguladı. Dr. Şilan Sıngın, nasıl sağlıklı beslenileceği konusunda bilgi verirken fiziksel aktivitenin hastalıklardan korunmada ne kadar etkili olduğunu anlattı.

Sivrihisar Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Nafiz Başerdem, florürlü vernik uygulaması hakkında İlçedeki okullarda eğitimler düzenlediklerini, 2019 yılında Sivrihisar da yüzde 40'ın üzerinde uygulama oranına ulaştıklarını söyledi.

ESKİŞEHİR 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:31

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