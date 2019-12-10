Odunpazarı Belediyesi’nden okuma yazma seferberliği

Odunpazarı Belediyesi, “Odunpazarı'nda okuma yazma bilmeyen kalmayacak" sloganıyla 7 Halk Merkezi’nde okuma yazma seferberliği başlattı.

Büyükdere, Orhangazi, Gökmeydan, Selami Vardar, Amigo Orhan, Sezai Aksoy ve Emek Halk Merkezlerinde açılan okuma yazma atölyelerine, vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Öğrenmenin yaşı olmadığına değinen yetkililer, tüm okuma yazma bilmeyen vatandaşları okuma yazma atölyesine davet etti. Çocukların eğitimi kadar, onların ilk eğitimi aldıkları ebeveynlerinin de eğitimine önem verdiklerini belirten yetkililer, atölye katılımcılarının başarı oranının yüksek olduğunu söyledi.

“Bineceğimiz otobüsün numarasını ve gideceği yeri okuyabileceğiz”

Okuma yazma bilmedikleri için yıllardır sıkıntı çektiklerini ifade eden atölye katılımcıları, okuma yazma seferberliğinin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi. Okumayı ve yazmayı öğrenmeyi çok istediklerini kaydeden katılımcılar, “Eskiden otobüse binerken ne numarasını ne de gideceği yeri okuyabiliyorduk. Atölye bitince bineceğimiz otobüsün numarasını ve gideceği yeri okuyabileceğiz” dedi.

ESKİŞEHİR 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:31

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