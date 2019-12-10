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Prof. Dr. Erginel: "Erken tanı, tedavi ile KOAH'tan kurtulmak mümkün"

İHA

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Erginel, KOAH'dan erken tanı, tedavi ve bazı önlemlerin hayata geçirilmesi ile kurtulmanın mümkün olabileceğini belirtti.

Prof. Dr. Erginel: "Erken tanı, tedavi ile KOAH'tan kurtulmak mümkün"

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Erginel, KOAH’dan erken tanı, tedavi ve bazı önlemlerin hayata geçirilmesi ile kurtulmanın mümkün olabileceğini belirtti.
KOAH ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Sinan Erginel, tüm dünyada ve Türkiye'de en sık görülen ve ölüm nedeni olarak üçüncü sırada yer alan KOAH’ın tıkayıcı bir bronş hastalığı olduğunu belirtti. Hava akım kısıtlılığı ile karakterize bu hastalığa hareketle birlikte ortaya çıkan nefes darlığı, öksürük ve balgamın eşlik ettiğini ifade eden Erginel, “KOAH’ın en önemli nedeni sigara kullanımıdır. Ancak çevresel etmenler ve mesleki maruziyetler de sebepler arasında yer alıyor. Öksürük, balgam çıkarma ve nefes darlığı semptomlarının kronik bir seyirde devam etmesi durumunda hastaların göğüs hastalıkları uzmanına başvurmaları gerekiyor. Bu belirtilere sahip olan, sigara içme öyküsü olan ve özellikle 40 yaş üzerindeki bireyler mutlaka bir uzmana başvursun. Tanı için solunum kontrol sistemleri kullanılıyor. Erken tanı sağlanabildiğinde KOAH için daha olumlu tedavi şemalarını ortaya koymak mümkün oluyor. Erken tanı, tedavi ve bazı önlemlerin hayata geçirilmesi ile tüm dünyada üçüncü ölüm nedeni olan bu hastalıktan kurtulmak mümkün. Sigara ile mücadele KOAH için önemli. Gençlerimizin sigara ile buluşmamasının bu konuda atılacak en önemli adım olduğunu düşünüyorum” dedi.

ESKİŞEHİR

10 Aralık 2019 Salı

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