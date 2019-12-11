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Coşkun Demirbakan: "Birinci hedefimiz 15. olmak" Eskişehirspor Teknik Direktörü Coşkun ...

İHA

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, takımın durumunu ve bu sezonki hedeflerini değerlendirdi. Futboldaki istatistik konularını da eleştiren tecrübeli teknik adam, analizi ve istatistiği bir kenara koymadığını, ancak verilerle skor yapılamayacağını savundu.

Coşkun Demirbakan: "Birinci hedefimiz 15. olmak" Eskişehirspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan; "Takımın antrenman performansı, fizik ve kondisyonu iyi durumda" "Futbol o kadar çok şeydir ki istatistikle, rakamla skor yapamazsınız"

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’un Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, takımın durumunu ve bu sezonki hedeflerini değerlendirdi. Futboldaki istatistik konularını da eleştiren tecrübeli teknik adam, analizi ve istatistiği bir kenara koymadığını, ancak verilerle skor yapılamayacağını savundu.
9 puan silme cezası alan Eskişehirspor, 5 puan ile ligin son sırasında bulunuyor. Son haftalarda alınan galibiyetlerle lige sarılan siyahkırmızılılar, İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman öncesinde İHA’ya açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Coşkun Demirbakan, takımın durumunun iyi olduğunu söyledi. Demirbakan, "Sezon başı sağlıklı bir çalışma programı uygulamamışlar. Yurt dışında kamplar yapılmış ama futbolcuların tamamı kampa katılmamış. Yapılan çalışmalar sonucunda şimdilik bu seviyeye getirdik. Takımın antrenman performansı, fizik ve kondisyonu iyi durumda. Teknik olarak da iyi futbolcularımız var. Psikolojik sorunlar vardı, o sorunlar da yeni yönetimle birlikte ortadan kalktı" diye konuştu.

"Birinci hedefimiz 15. olmak"
Hedeflerinin lige tutunmak olduğunun altını çizen Demirbakan, "Benim yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır. Ben senelerdir bu ortamları yaşıyorum. Kaos ve kriz ortamında ne yapılacağını biliyorum, bunlar kitaplarda yok. Çok şükür 48 senedir bu işin içerisindeyiz, tecrübelerimiz var. Başarılı olacağımıza inanıyorum. Biliyorsunuz 16, 17 ve 18. sıradaki takımlar küme düşüyor. Bizim birinci hedefimiz 15. olmak ve altımızdaki takımlarla arayı açmak. İlk hedefimiz bu çünkü psikolojik olarak hedef büyütmek yanlış bir psikolojidir" şeklinde konuştu.

"Futbol o kadar çok şeydir ki istatistikle, rakamla skor yapamazsınız"
Analiz ve istatistik konularıyla ilgili açıklamalarda bulunan Demirbakan, "Futbol bir kaleye gol atmak ve bir kaleyi savunmak amacıyla oynanan bir oyundur. Bunları anlatamıyoruz, bunları rakamlara döktüler. Rakamla falan bir şey olmaz. Örneğin BursasporGiresunspor maçında topla oynama oranı yüzde 76 Bursaspor, yüzde 24 Giresunspor ama maçın skora 32 Giresun lehine. Bu sadece bir tane örnek bunun gibi binlerce örnek veririm. Biz istatistiği, analizi bir kenara koymuyoruz, biz onu yapıyoruz, bunların hepsini biz yaptık ama anlatmak istediğimizi yanlış anlıyorlar. Futbol o kadar çok şeydir ki istatistikle, rakamla skor yapamazsınız. Futbol bire birdir, siz istediğiniz kadar analiz yapın. Karşı takımın santraforu kafa vurduğunda gol olur, senin santraforun vurduğunda belki kontra atak yersin. Bu istatistiğin, analizin neresinde var?" ifadelerini kullandı.

ESKİŞEHİR

11 Aralık 2019 Çarşamba

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