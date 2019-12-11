Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Elektrik ve doğalgaz zammı soba sektörüne hareketlik getirdi Satışları az da olsa artan sobacılar ...

İHA

Elektrik ve doğalgaza yapılan zamlar, dondurucu soğukta ısınmak için bazı vatandaşları soba kullanımına yönlenmesi sektörde hareketlilik yaşanmasına sebep oldu.

Elektrik ve doğalgaz zammı soba sektörüne hareketlik getirdi Satışları az da olsa artan sobacılar sektörün geleceğinden yine de umutlu değil Sektörde 23 yıldır çalışan sobacı Gökhan Duru; "Eskişehir’deki soba satışları geçen seneye göre yüzde 10-15 oranında bir yükselişte” "İnsanların doğalgaz ve elektriğe bağımlılığı bu sektörü bir nostaljik olmaya mahkûm bırakıyor" "Artık gençler bu sektöre girmez, biz soba dışında başka işlerde ayakta durmaya çalışıyoruz"

Elektrik ve doğalgaza yapılan zamlar, dondurucu soğukta ısınmak için bazı vatandaşları soba kullanımına yönlenmesi sektörde hareketlilik yaşanmasına sebep oldu.
Vatandaşların ısınmak için yeniden soba kullanmaya başlaması, son yıllarda satışları hayli azalan soba sektörü esnafını mutlu etmeye başladı. Eski dönemlerde kış aylarında vatandaşlar ev ve iş yerlerini sıcak tutması için yaygın olarak soba kullanırken, doğalgaz ve elektrikli ısıtıcıların piyasada yaygınlaşması sonucu Türk kültüründe önemli bir yeri olan soba da yavaş yavaş tarihe karışmaya başladı. Vatandaşların yeni yapılan evlerde genellikle doğalgaz ve elektrikli ısıtıcı kullanmaya başlaması soba sektörüne de durgunluk getirdi. Ancak son zamlar bu sene soba sektöründe satışları yaklaşık yüzde 1015 oranında artırdı.

Soba satışında bu sene yüzde 1015 oranında artış var
Eskişehir’de yaklaşık 23 yıldır sobacılık sektöründe çalışan ve çarşı merkezinde iş yeri bulunan Gökhan Duru, sektörlerinde bu sene yaşanan hareketlik ve geleceği konusunda konuştu. Gökhan Duru, Eskişehir’deki soba satışlarının geçen seneye göre yüzde 1015 oranında bir yükselişte olduğu ve bunun nedeni olarak da vatandaşların fazla doğalgaz ve elektrik faturası ödemek istememesi olduğunun altına çizdi. Duru, “Bu sene diğer senelere göre hafif bir artış var. Çünkü doğalgaz fiyatı biraz yükseldi. Bu nedenle geçen seneye göre yüzde 1015 oranında bir artış var. Tabi doğalgaz şuan tuşlu çalışan bir sistem ve çevreyi sıcak tutması için insana birçok kolaylık sağlıyor. Buna baktığımızda sobanın yakması, ısıtması biraz zor. Çünkü sobada temizlenme var, kömür var, taşıması var, tek oda ısınıyor. Bu nedenle satışlarımızı oldukça durgun geçiyordu. Ancak bu sene doğalgaz ve elektriğe yapılan zamlar bizim sektörümüze az da olsa hareketlik kazandırdı. Çünkü doğalgazla ısınan vatandaşlar her ay artırarak fatura ödemek zorunda kalıyor. Ama bir soba 400500 lira harcayarak kurursa ve gereken bakımlar zamanında yapılırsa yıllarca kullanılabilir. Bu da doğalgaza göre ucuza gelir. O nedenle geçen seneye göre bu sene biraz hareketlik var diye biliriz. Ayrıca insanlar artık şehirlerden daha çok köylerde ev almaya başladı. Orada doğalgaz bağlantısı olmadığı için da soba alan oluyor. Onlar da kuzine tarzı veya şömine tarzı sobalar daha çok alınıyorlar” diye konuştu.

Kültürel miras olan soba nostaljik mi olacak?
Türk kültürün bir parçası olan soba, teolojik gelişmeler, elektrik ve doğal gazlı ısıtıcılar piyasada yaygınlaşması ile artık insanların eskisi kadar ilgisini çekmiyor. ‘Bu durumda kültürel miras olan soba sektörü yavaş yavaş yok mu olacak?’ sorusuna da yanıt veren Gökhan Duru, sektörde alttan elemen yetişmemesi, insanların elektriğe ve doğalgaza bağlılığının bu sektörü nostaljik olmaya makul bıraktığını belitti. Gökhan Duru, “Soba aslında artık nostaljik hale geldi. Şehir merkezlerinde 34 seneye kadar belki hiç soba kalmayacak. İnsanlar da zamlara alışacak. Gelirleri da artınca zamlara ayak uyduracak. Çünkü sobanın bakımı kolay bir iş değil. Ama köylerde bu soba kültürü birkaç yıl da olsa kalacak. Köylerde kalorifer de olsa boş bir yerde vatandaş soba kuruyor. Bazen bir patates, kestane pişirmek istiyor. Şehirlerde yaşayan çoluk çocuk, torunlarına göstermek için, onlara kendi kültürlerini, eski günlerini hatırlamak için boş bir yerde soba kuruyor. Ama ne olacak; şimdi sezonda 500 tane satıyorsak o zaman belki 100 tane satılacak. İşte böyle yavaş yavaş bir zaman sonra yok olacak. Bunun ayrı bir sebebi ise alttan eleman gelmiyor. Biz eskiden bu işlerle uğraştık ve hala bir şekilde ayak uydurmaya çalışıyoruz. Ama bizden sonraki nesil artık bu sektöre girmez. Kısa bir sürede yok olabilecek bir sektöre neden girsin ki?” dedi.

“Biz de başka işlerde ayak uydurmaya çalışıyoruz”
Gökhan Duru, artık sadece soba satışı ile kalmayıp zamanla belli işlerle ayakta durmaya çalıştıklarını dile getirdi. Duru sözlerine söyle devam etti;
“Eskiden bizim soba satışımız çok hızlıydı, ama zamanla işler yavaşladı, sobanın yeni doğalgaz aldı. Binalar müstakil olmaktan çıkıp katlara döndü. Bacalar falan olmuyor derken soba işleri çok düştüğü için şimdi başka işlere de başladık. Mesela lokantalara havalandırma yapıyoruz. Fabrikalarda, inşaatlarda havalandırma yapıyoruz. Lokanta mangalları yapıyoruz. İşimizi biraz daha bu tarafa kaydırdık. Öbür türlü sadece sobaya kalsak geçinmemizin imkânı yok. Bir de sobacılık sezonluk bir iştir. Eylülden başlayarak aralık veya ocak ayına kadar soba işlerle meşgul olabiliyoruz. Geride kalan aylar ne yapacağız? O yüzden o zamanlarda boş kalmamak için bu tarz işlere yöneldik”.

Sobanın temizlenmemesi zehirlenmesine neden olabilir
Gökhan Duru, evlerde soba yakan vatandaşlara önerilerde de bulundu. Sobalara iyi bakılması ve boruların belli bir süre sonra temizlenmesi gerektiğinden söz eden, aksi durumda zehirlenmelere yol açabileceğini anlatan Duru, “Sobanın hemen hemen bakım olmaz. Ama baca bakımının mutlaka yapılması lazım. Çünkü zehirlenmeler genelde bacanın tıkamasından oluyor. O nedenle soba borularının normalde 2 haftada 1 kere veya en az ayda 1 kere temizlenmesi lazım. Senede de bir defa komple bacanın tamamen temizlenmesi lazım. Aksi halde meydana gelebilen zehirlenmeler can kaybına kadar yol açabilir” şeklinde konuştu.

ESKİŞEHİR

11 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:32
  • GÜNEŞ 08:01
  • ÖĞLE 12:56
  • İKİNDİ 15:19
  • AKŞAM 17:40
  • YATSI 19:05
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir’de Aytmatov Müzesi açıldı
YEREL HABERLER Eskişehir’de Aytmatov Müzesi açıldı
Coşkun Demirbakan: "Birinci hedefimiz 15. olmak" Eskişehirspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan; "Takımın antrenman performansı, fizik ve kondisyonu iyi durumda" "Futbol o kadar çok şeydir ki istatistikle, rakamla skor yapamazsınız"
YEREL HABERLER Coşkun Demirbakan: "Birinci hedefimiz 15. ...
Cengiz Aytmatov ESOGÜ'de anıldı
YEREL HABERLER Cengiz Aytmatov ESOGÜ'de anıldı
İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı
YEREL HABERLER İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı
Tepebaşı Belediyesi kitap fuarında
YEREL HABERLER Tepebaşı Belediyesi kitap fuarında
ESO'da 'Genişletilmiş Meslek Komitesi' toplantısı
YEREL HABERLER ESO'da 'Genişletilmiş Meslek Komitesi' toplantısı
Ordu Valisi Yavuz'un acı günü
YEREL HABERLER Ordu Valisi Yavuz'un acı günü
Yılın son kitap fuarı Eskişehir´de açıldı
YEREL HABERLER Yılın son kitap fuarı Eskişehir´de açıldı
Prof. Dr. Erginel: "Erken tanı, tedavi ile KOAH'tan kurtulmak mümkün"
YEREL HABERLER Prof. Dr. Erginel: "Erken tanı, tedavi ile KOAH'tan ...
İnönü Belediyesi buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı
YEREL HABERLER İnönü Belediyesi buzlanmaya karşı tuzlama çalışması ...
Vali Çakacak, Kırgız Büyükelçi Ömüraliyev´den FETÖ ile mücadele desteği istedi
YEREL HABERLER Vali Çakacak, Kırgız Büyükelçi Ömüraliyev´den FETÖ ...
Odunpazarı Belediyesi’nden okuma yazma seferberliği
YEREL HABERLER Odunpazarı Belediyesi’nden okuma yazma seferberliği
Çağdaş Sanatlar Galerisi heykel atölyesi düzenleyecek
YEREL HABERLER Çağdaş Sanatlar Galerisi heykel atölyesi düzenleyecek
(özel) Galatasaray’ın gündemindeki Jesse ile ilgili hocasından açıklama Eskişehirspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan; "Jesse Galatasaray’ın, Fenerbahçe’nin ve Süper Lig takımlarının listesinde"
YEREL HABERLER (özel) Galatasaray’ın gündemindeki Jesse ile ilgili ...
İnsan olup insan haklarına kavuşamayanlar
YEREL HABERLER İnsan olup insan haklarına kavuşamayanlar
Sivrihisar’da sağlık konulu konferans verildi
YEREL HABERLER Sivrihisar’da sağlık konulu konferans verildi
FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis
YEREL HABERLER FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis
DHKP-C üyesi sanığa 9 yıl 9 ay hapis
YEREL HABERLER DHKP-C üyesi sanığa 9 yıl 9 ay hapis
Artık trafik ceza tutanakları mobil uygulama ile de kesiliyor Eskişehir'de 382 fahri trafik müfettişi görev yapıyor Yılın ilk 11 ayında cep telefonu üzerinden 2 bin 693 ceza ihbar tutanağı düzenledi
YEREL HABERLER Artık trafik ceza tutanakları mobil uygulama ile de ...
Hindistanlı girişimci Amerika’daki şirketinin benzerini Eskişehir’de de kurmayı planlıyor Amerikan yazılım şirketi Eskişehir’e yatırım yapmayı planlıyor 15 kişiden oluşan Türk gence ücretsiz eğitim vermeye başlayan Thoufeeque Saheer; "Eskişehir'in bir öğrenci kenti olması, teknik üniversitenin bulunması ve buradaki gençlerin yazılım üzerine kariyer yapmayı düşünmesi sebebi ile böyle bir karar aldık"
YEREL HABERLER Hindistanlı girişimci Amerika’daki şirketinin ...
Vali Çakacak, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Omuraliev’i kabul etti
YEREL HABERLER Vali Çakacak, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi ...
Okul kantinlerindeki çalışanlara hijyen eğitimi Eğitime kantin, kafeterya, yemekhane ile çay ocaklarında çalışan 200 personel katıldı
YEREL HABERLER Okul kantinlerindeki çalışanlara hijyen ...
Rektör Çomaklı, Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığını ziyaret etti
YEREL HABERLER Rektör Çomaklı, Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığını ...
Bu da doğal kafe Doğaya zarar verilmeden 3 çam ağacı kafe ile bütünleştirildi Yapım aşamasında, hiçbir ağaç kesilmeyerek her biri kafenin içinden geçirildi Ahmet Bilek Deneyimli Kafe sorumlu personellerinden Gökçem Lüger: “Üstü açık bırakılarak ağacımızı korumaya almışlar” Tepebaşı Belediyesinin el işi kursuna gelen Yüksel Bayrakçı: “Buraya gelmemizdeki amaç doğayla iç içe olmak” Kursiyer Ayşe Kaya: “Ağacın burada olması çok hoşumuza gidiyor, biz de doğadan esinleniyoruz”
YEREL HABERLER Bu da doğal kafe Doğaya zarar verilmeden 3 çam ağacı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X