Eskişehir’de Aytmatov Müzesi açıldı

Kırgız edebiyatının en önemli isimlerinden biri olan Cengiz Aytmatov'un doğum haftasında Eskişehir’de kendi adını taşıdığı imzalı eserlerinin olduğu müze geniş bir katılımla açıldı.

Kırgız edebiyatının önemli isimlerinden olan Cengiz Aytmatov’un eserlerinden oluşan müze Odunpazarı Bölgesinde açıldı. Müzeye gelen misafirler aynı zamanda yapılan kumda kahve ile dinlenme imkanı bulacak. Müzekafe tarzından hizmet verecek müze açılışına Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Kubaniçbek Ömüraliyev de katıldı.

Müze açılışında konuşan işletme sahibi Oral Büyüksarı, Kırgız edebiyatının en önemli isimlerinden biri olan Cengiz Aytmatov'u rahmetle andıklarını ifade etti. Müzenin Eskişehir’e yeni bir renk kazandıracağını vurgulayan Büyüksarı, otantik bir ortam olan ve Cengiz Aytmatov'un kendi imzası taşıdığı eserlerin yer aldığı cafemiz, Eskişehir’imize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Eskişehirli vatandaşlarımız, ilimizi gelen yerli ve yabancı turistler kumda kahveye büyük ilgi gösterdiler. Bizde bu müzeyi kumda kahve ile birleştirdik” dedi.

Kurdele kesiminden sonra davetlilere kumda kahve ikram edildi.

ESKİŞEHİR 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:32

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