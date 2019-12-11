Eskişehirspor'dan Rektör Çomaklı'ya ziyaret

Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören ve beraberindeki heyet, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı’yı ziyaret etti. Rektörlük ofisinde gerçekleşen ziyarette Rektör Çomaklı, Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören ve beraberindekilerle bir süre sohbet etti. Eskişehirspor yönetiminin ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Çomaklı, Eskişehirspor yeni yönetimine; çalışmaları ve ligdeki mücadelesi için başarılar diledi.
ESKİŞEHİR
11 Aralık 2019 Çarşamba
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