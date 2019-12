Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (ESKİ) tarafından yapılan su zammı açıklamasına, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı’ndan yanıt geldi. Yapılan yazılı açıklamada, AK Parti kanadı, “ESKİ’nin özrü kabahatinden büyük” dedi.

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı tarafından konuyla ilişkin yapılan yazılı açıklamada, yapılan su zamlarının kent halkının büyük çoğunluğunu olumsuz yönde etkilediği belirtilerek, “CHP’li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı kurum olan Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ), kullanma suyuna yapılan fahiş zam sebebiyle, yapılan eleştirilere cevap vermiş ve yapılan açıklamalar özrü kabahatinden büyük noktaya gelmiştir. Örneğin Kalabak Suyuna yapılan zam konusu, ESKİ’nin açıklamasında, Kalabak Suyuna gelen zam yüzde 43 oranında deniliyor. ESKİ’nin yönetimi tarafından, 5 Temmuz 2018 tarihinde Kalabak Suyu’na zam yapılarak, 2,75 TL’den 3,5 TL’ye çıkarılmıştır. 2 Temmuz 2019 tarihinde de 3,5 TL olan Kalabak Suyu 5 TL’ye çıkarılmıştır. Dolayısıyla geçen yıl Temmuz ayı itibariyle, bir yıl içinde, Kalabak Suyu’na yapılan zam yüzde 82 oranındadır. Ayrıca sadece 2019 yılı içinde yapılan zammın yüzde 43 oranında olması, küçümsenecek bir oran değildir. Onlar yüzde 43 oranındaki zammı az bulabilirler. Ancak Eskişehir nüfusunun çoğunluğu orta ve alt düzey gelir grubundadır. Bununla birlikte Eskişehir, bir öğrenci kentidir ve öğrencilerin kısıtlı imkânlarla geçinmek durumunda oldukları göz önüne alınırsa, bu zamlar en çok onları etkilemektedir” diye belirtildi.



“Tadı sert rengi bulanık olan şebeke suyunu dar gelirli vatandaşlarımızın dışında kimse içmiyor”

Açıklamada, musluklardan akan şebeke suyunun tadı ve renginden dolayı kimsenin içmediği de iddia edilerek, “Diğer taraftan, musluklardan akan şebeke suyunun, içilebilir ve güvenle kullanılabilir olduğu konusunda, uzun yıllardan beri süregelen bir belirsizlik vardır. Her ne kadar, yönetmeliğe uygun denilse de vatandaşlarımıza, tadı sert rengi bulanık olan şebeke suyunu, dar gelirli vatandaşlarımızın dışında kimse içmiyor. Zam sonrası yapılan anketler de dahi şehrin hemen hemen tamamına yakınının şebeke suyunu içmediklerini beyan ettikleri görülmektedir. ESKİ’nin açıklamasında, isale hatlar yenilendi deniliyor. Şimdi soruyoruz, Eskişehir’in merkez mahalleleri olan Akarbaşı, Vişnelik, Kırmızıtoprak, Arifiye, Deliklitaş, İstiklal ve benzeri gibi mahallelerde, kullanılan şebeke suyunu taşıyan isale hatları, ne zaman yenilenmiştir? Eğer yenilendiyse, neden hala bulanık, tortulu ve partiküllü su akmaktadır?” ifadeleri kullanıldı.



“Gerçek zam oranı yüzde 70 olmaktadır”

Ayrıca AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı'nın, gerçek su zammının yüzde 70 olduğunu belirttiği açıklama şöyle devam etti:

“ESKİ’nin son on yılda yaptık dediği 1 milyar TL yatırım, toplam bütçesinin yaklaşık yüzde 2530’u kadardır. Bunu da maharet olarak ortaya koyması, yetersizliğin ve acziyetin rakamsal ifadesidir. Olması gereken, bütçesinin en az yüzde 50’si kadar yatırım yapmasıdır. Burada şunu da sormak isteriz; ESKİ, şebeke sularının vatandaşa ulaşması sırasında oluşan kayıplar için ne gibi önlemler almıştır? Bu kayıpların giderilmesi için, ne kadar yatırım yapılmıştır? Bugün itibariyle, vatandaşın su faturasına yansıyan, kayıp oranı ne kadardır? Diğer taraftan, ESKİ’nin açıkladığı su tarifesindeki 4,40 TL rakamı da yanıltıcıdır. Zira son yapılan zam ile birlikte, vatandaşın su faturasına yansıyacak olan rakam 5,15 TL’dir. Ayrıca, tarifenin altına konulan not ile yeni tip sayaç kullanmayanlara yüzde 10 ilave edilecektir denilmektedir. Bunu dikkate aldığımızda ise, gerçek zam oranı yüzde 70 olmaktadır. Artık bu yanıltıcı açıklamalara şaşırmıyoruz. Çünkü CHP’li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, mezbahası olmadığı halde, bütçe tarifesine, “hayvan kesim ücreti” adıyla ücret koymuştur. Eskişehir’in, nasıl bir belediyecilik anlayışıyla yönetildiği, açıkça ortadır ve trajikomik olan durum budur. ESKİ yönetimi, siyaset yapacağına, vatandaşların mağduriyetlerini gidermelidir. Konunun sonuna kadar takipçisi olmaya devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.”

ESKİŞEHİR 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:32

GÜNEŞ 08:01

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 15:19

AKŞAM 17:40

YATSI 19:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.