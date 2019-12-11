Anadolu Üniversitesinden ‘Piyano Günleri’ Piyano farklı açılardan ele alınacak

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen “Piyano Günleri”nin ilk çalıştayı gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi Koral Çalgan Salonu’nda Erasmus Programı kapsamında Anadolu Üniversitesi’nde bulunan Polonyalı Prof. Dr. Jerzy Sterczynski’nin tecrübelerini paylaştığı çalıştayı, öğrenciler ilgiyle takip etti. Etkinlikte ayrıca, Prof. Dr. Sterczynski Konservatuvar öğrencileri ile birlikte sahnede piyano çaldı.

“Bizi buraya müzik getirdi”

Anadolu Üniversitesi’nde bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Prof. Dr. Jerzy Sterczynski, “Bizi buraya müzik getirdi. Burada çok şey bildiğim için bulunmuyorum. Bizi birleştiren şeyleri müzik ve sanat olarak düşünebilirsiniz. Öğrencilerle tanışarak tecrübelerimizi paylaşıyoruz. Sadece bilgi değil, bunun yanında tecrübeler var. Bu çok büyük bir fark.” şeklinde konuştu.

Öte yandan 913 Aralık tarihleri arasında yapılacak olan “Piyano Günleri” etkinlikleri, 1 konferans, 6 farklı çalıştay, oda müziği, 2 piyano, dört el ve öğlen konserlerini içerirken, yurt içi ve yurt dışından katılan birçok piyanist ve eğitmeni bir araya getirerek piyano farklı açılardan ele alınacak.

ESKİŞEHİR 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:32

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