Üreten eller Hanımeli Sokak’ta

Tepebaşı Belediyesi’nin yerel üretime ve kadınlara verdiği destekler doğrultusunda hizmete sunduğu, ‘Kadın Üretici Ürün Satış Noktası’ndaki’ üretici kadınlar, kış döneminde Özdilek Sanat Merkezi yerine Hanımeli Sokak’ta hizmet verecek.

Tepebaşı Belediyesi, hayata geçirdiği proje ve çalışmalar ile üretici kadınlara destek olmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Kadın Üretici Ürün Satış Noktası, Cumartesi günleri Batıkent Belde Evi bahçesinde Eskişehirlilere hizmet vermeye devam ediyor. Perşembe günleri ise, Özdilek Sanat Merkezi’nde yerlerini alan kadın üreticiler, kış döneminde Çarşamba ve Perşembe günleri Hanımeli Sokak’ta Eskişehirlilerin hizmetinde olacak.

Ayrıca kırsal mahallelerden gelen üretici kadınların el emeği ile ürettikleri hamur işi, salça, turşu, reçel, kurutulmuş sebzeler, makarna, mantı, tarhana, tatlı, ev yemekleri, meyve, sebze, el işi, çeyizlik ve örgü gibi ürünler böylelikle haftada 3 gün Eskişehirlilerin beğenisine sunulacak.

Öte yandan, Kadın Üretici Ürün Satış Noktası, cumartesi günleri Batıkent Belde Evi bahçesinde (Batıkent Mahallesi Gerekli Sokak No:1) 10.0016.00 saatleri arasında hizmet verirken, İsmet İnönü Caddesi'nde bulunan Hanımeli Sokak’ta ise çarşamba ve perşembe günleri 10.0019.00 saatleri arasında Eskişehirlilerle buluşacak.

ESKİŞEHİR 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:32

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