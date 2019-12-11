Odunpazarı Belediyesi ‘Sokaktaki dostlar’ için kulübe yaptı

Hayvan dostu uygulamaları takdir toplayan Odunpazarı Belediyesi, yine sokakta yaşayan hayvanları unutmadı.

Daha önce Odunpazarı ilçesinde bulunan bazı park ve mevkilere köpek ve kedi kulübeleri yerleştiren Odunpazarı Belediyesi, çalışmalarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, sanatçı Haluk Levent tarafından kurulan ve Türkiye çapında bir örgütlenmeye sahip olan ‘Ahbap’ ile birlikte köpek kulübeleri yaptı.

Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Şantiyesi’nde yapılan 30 köpek kulübesi, Odunpazarı bölgesinde bulunan muhtelif parklara yerleştirildi.



‘Sokakta yaşayan dostlarımızı unutmayalım’

Havaların soğumasının insanlar kadar sokakta yaşayan hayvanları da olumsuz etkilediğini belirten yetkililer, sokakta yaşayan hayvanların çetin kış şartlarında hem yiyecek bulmak hem de vücut ısılarını korumak zorunda olduğunu belirtti. Yetkililer, “Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı sokaklarda yaşayan dostlarımız için ölümcül olabiliyor. Onlar için küçük ama hayat kurtarıcı pek çok şey yapabilmemiz mümkün. Onları unutmayalım” dedi.

ESKİŞEHİR 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:32

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