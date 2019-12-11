ESOGÜ personeline yönelik ‘Afet Bilinci Eğitimleri’ devam ediyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sivil Savunma Birimi’nin üniversite personeline yönelik olarak “Afet Bilinci” eğitimleri devam ediyor.

Verilen eğitimler hakkında bilgi veren ESOGÜ Sivil Savunma Uzmanı İbrahim Özşahin, “Afet, insanlar ve insan yerleşmeleri üzerinde fiziksel, ekonomik, sosyal ve çevresel kayıplara neden olan, normal yaşam ile insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen doğal, teknolojik ve insan kökenli olayların sonuçları olarak tanımlanmaktadır. Türkiye tektonik oluşumu, jeolojik yapısı, topoğrafyası ve meteorolojik özellikleri ile çeşitli doğal afet tehlikelerine açık bir ülkedir. Meydana gelen doğal olaylar kimi zaman can kayıpları, yaralanmalar ve mal kayıplarına yol açarak afet sonucunu doğurabilmektedir. Birim olarak bu eğitim çalışmalarımızın amacı ülkemizin karşı karşıya bulunduğu doğal afet risklerini bir kez daha gündeme getirmek ve doğal olayların afete dönüşmemesi için önceden alınması gereken önlemleri hatırlatmaktır. Etkili bir afet yönetiminin temelinde insan unsuru vardır” ifadelerini kullandı.



"Sadece yasal düzenlemeler ya da çeşitli önlemlerle afet yönetimi kolay olmayacaktır"

Ayrıca Özşahin, afet bilinçli bir toplumun oluşması gerektiğini dikkat çekerek, “Afet konusunda bilinçli bir toplum oluşturulamadığı takdirde, sadece yasal düzenlemeler ya da çeşitli önlemlerle afet yönetimi kolay olmayacaktır. Oysa bilinçli bireyler alacakları önlemlerle kendilerini ve yaşam alanlarını koruyacak, afetlerden zarar görebilirliği en aza indirerek afet anında arama kurtarma ekiplerinin olaylara daha etkin ve hızlı müdahale edebilmesine imkân sağlayacaktır. ESOGÜ Sivil Savunma Birimi olarak, personelimize yönelik deprem başta olmak üzere olası bir afet öncesinde; yapısal olmayan tehlikelerin azaltılması (YOTA), afet ve acil durum çantası hazırlığı, afet sırasında sergilenmesi gereken doğru hareket tarzı, afet sonrasındaki ilk 72 saatin arama kurtarma açısından önemi, afetlerde psikolojik ilk yardım gibi afet öncesi, sırası ve sonrasında alınacak önlemler, yapılması gereken iş ve işlemler hakkında bilinçlendirme ve farkındalık oluşturmaya yönelik eğitimlerimiz devam edecektir” dedi.

ESKİŞEHİR 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:32

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