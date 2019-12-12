Gazi MTAL ‘Bozkırın Tezenesi’ ile buluştu

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Eskişehir Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde (MTAL) düzenlenen özel programla Neşet Ertaş anıldı.

Gazi MTAL Kültür Edebiyat ve Müzik Kulübü tarafından Konferans Salonunda gerçekleştirilen programda, usta sanatçının hayatı video sunumuyla gösterildi. Müzik Öğretmeni Kerime Coşkun’un öğrencileriyle hazırladığı etkinlikte Neşet Ertaş’ın en sevilen türküleri seslendirildi.

Öte yandan büyük beğeni toplayan programda, öğretmen ve öğrenciler de türkülere eşlik etti.

ESKİŞEHİR 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:32

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