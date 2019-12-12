Hububat Danışma Grubu üyelerinden Konya’ya teknik gezi

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliğinde Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Teknik İşbirliği Projesi (TAYDAP) kapsamında, Hububat Danışma Grubu üyeleri için Konya teknik gezi düzenlendi.

Düzenlenen teknik geziye Odunpazarı ve Sivrihisar Ziraat Odası başkanları, Tepebaşı ve Çifteler Ziraat Odası Yönetim Kurulu üyeleri, Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, S.S.Pancar Ekicileri Kooperatifi Merkez Şube Müdürlüğü, Toprak Mahsulleri Ofisi Eskişehir Şube Genel Müdürlüğü ve Hububat Danışma Grubu üyeleri katıldı.



“Hububat konusunda daha iyi yerlere taşımak amacıyla incelemelerde bulundular”

Yapılan gezi hakkında açıklamalarda bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Emine Sever, “Yeni tarımsal teknolojilerin tanıtılması ve benimsetilmesi çalışmalarında yayım elemanlarının eldeki imkanlarla üreticilerle düzenli bir ilişki sürdürmesi güçtür. Bu nedenle yayım elemanı, iletişim çabalarını bir sosyal sistemdeki önder çiftçiler üzerinde yoğunlaştırarak yeniliklerin yayılma hızını artırarak çalışmada tasarruf sağlayabilir. Önderler ile çalışma, yeniliğin güvenilirliğini dolayısıyla benimseme olasılığını artırır. Kırsal alanda sözü geçen, iş yaptırabilme yeteneği fazla olan, fikirleri ile öne çıkan önder dediğimiz kişiler yeniliklerin benimsenmesinde ve yayılmasında çok önemlidirler. “Gönüllü olarak bir araya gelen insanlar tarafından oluşturulan çeşitli kooperatifler, üretici birlikleri, çiftçi dernekleri ve benzeri organizasyonların etkinlikleri dikkate alınarak, yapılacak yayım faaliyetlerine desteklerin sağlanması, başarılı sonuçlar alınmasına da yardımcı olacaktır”, ilkesinden hareketle geniş tarım alanlarının bulunduğu, çok sayıda tarımsal işletmeye ve potansiyele sahip Konya iline teknik gezi düzenledik. Bu doğrultuda TAYDAP Projesi kapsamında oluşturulan Hububat Danışma Grubu üyelerimiz Konya İlinde Önder Çiftçi Derneği ve Ticaret Borsası’nı ziyaret ederek ilimizi hububat konusunda daha iyi yerlere taşımak amacıyla incelemelerde bulundular” dedi.

ESKİŞEHİR 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:32

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