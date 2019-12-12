Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Merkezi bölgeye hitap ediyor

Eskişehir Şehir Hastanesi bünyesinde 2018 yılı Kasım ayında hizmet vermeye başlayan yanık ünitesi Sağlık Bakanlığının onayı ile Yanık Merkezi oldu. 12 yatak yatak kapasitesine sahip yanık merkezi bölgenin yanık hasta sayı ve ihtiyaçlarına uluslararası standartlarda cevap veriyor.

Özellikli tedavi gerektiren yanık vakalarının ihtiyacını karşılayacak olan Eskişehir Şehir Hastanesi yanık merkezi, 4 adet 3. derece yoğun bakım yatağıyla birlikte toplamda 12 yatak ile hizmet vermekte olup yüzde yüze yakın doluluk oranı ile çalışmakta. Yanık merkezinde ayrıca 1 adet poliklinik odası, 1 adet pansuman odası, 1 adet hidroterapi yapılan 2 yataklı yıkama ünitesi, 1 ameliyathane, 1 rehabilitasyon odası bulunan merkez Eskişehir ve bölgedeki yanık vakalarına değil, ülke genelindeki yanık hastalarına tedavi verecek şekilde tasarlandı. Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Merkezinde, sorumlu genel cerrahi uzmanı Op. Dr. Bülent Çağlar Bilgin, Çocuk Cerrahi uzmanı Op. Dr. Sami Apak, Genel Cerrahi, Çocuk Cerrahisi ve Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi hekimleri ile kesintisiz hizmet veriliyor, yanık merkezi alanı içindeki 17 hemşire tüm birimlerde görev yapıyor.

Yanıkların günlük hayatta karşılaşabileceğimiz en ciddi ve en acı verici yaralanmalar olduğuna değinen Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, yanığın yeterli tedavi yapıldığında dahi ölüm oranı oldukça yüksek bir travma çeşidi olduğuna değinerek, yanık gibi özellikli travma çeşidi konusunda hastalara özel bakım ve tedavi planlanması gerektiğini belirterek iş kazalarından ya da diğer sebeplerden dolayı meydana gelebilecek yanık vakaları, bölgenin tek yanık merkezi olan Eskişehir Şehir Hastanesindeki tam teşekküllü yanık merkezinde tedavi edilecek" şeklinde konuştu.

ESKİŞEHİR 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:32

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