TBMM Heyetinden SODİGEM’e ziyaret

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM), Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Bilişim Teknolojileri Bağımlılığıyla Mücadele Araştırma Komisyonu üyelerini ağırladı.

TBMM Bilişim Teknolojileri Bağımlılığıyla Mücadele Araştırma Komisyon Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, AK Parti Adana Milletvekilleri Ahmet Zenbilci ve Tamer Dağlı, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel ve MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Anadolu Üniversitesi SODİGEM’i ziyaret etti.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, SODİGEM Müdürü Prof. Dr. Levent Eraslan ve SODİGEM Bilim Kurulu üyeleri; SODİGEM’in çalışmaları konusunda TBMM heyetine bilgi verdi. Ziyarete katılan milletvekilleri, Rektör Çomaklı’nın bir projesi olarak hayata geçen ve 7 ay gibi kısa bir sürede tüm Türkiye’nin gündeminde yer alan işlere imza atan SODİGEM’in çalışmalarını ilgiyle dinledi.

Rektör Çomaklı: SODİGEM’in tüm çalışmaları bilimsel nitelikte

Toplantıda açılış konuşmasını yapan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, şunları söyledi:

“Her zaman söylüyoruz, sosyal medyanın dili farklı. Sosyal medyanın aşkı, işi, alışverişi, ticareti, algısı, olgusu, her şeyi farklı. Kullanılan dil, bizim günlük hayatta kullandığımız dil değil. Bu dili çözmemiz gerekiyor. Dijital dünyayı iyi kavrayıp o dünyada hangi binaların inşa edildiğini, hangi yapılar, hangi oluşumlar olduğunu tespit etmemiz gerekiyor. SODİGEM, sosyal medyanın dili ve davranışları ve dijital güvenlik üzerinde çalışmak üzere oluşturmuş olduğumuz bir proje neticesinde kurulmuştur. 2019 yılı Mayıs ayında Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik ile kurulan SODİGEM kısa sürede önemli işlere imza attı. SODİGEM, bu yönde çalışmalarını başarıyla sürdürüyor. Sosyal medya ve dijital güvenlik ile ilgili yapılan tüm bu çalışmalar, bilimsel temelli çalışmalardır. Bu çalışmalar bir varsayım düzeyinde değil, gerçekliği bilimsel olarak ispat edilmiş işlerdir.”



“SODİGEM dijital yerli denilen nesil ise dijital göçmen nesil arasında bir köprü görevi görüyor”

Rektör Çomaklı, SODİGEM’in eğitimlerinden de söz ederek, “Sosyal medya ile ilgili öğrendiğimiz dili, bireylere öğretmeye başladık. Buna önce Eskişehir’den ve daha sonra tüm Türkiye’ye bunu öğretmeyi hedefledik. Bu dili gençler biliyor, dijital göçmen dediğimiz kişiler bu dili bilmiyor. Bu dilin sahibi dijital yerli olarak adlandırılan kesim. Böyle olunca dijital göçmenlere yönelik de bir eğitim kanalı açmamız gerekti. SODİGEM’in çalışmalarını sadece öğrencilere değil, yetişkinlere yönelik gerçekleştirmeye başladık. SODİGEM eşzamanlı olarak dijital yerli denilen nesil ile dijital göçmen sayılan bizler arasında bir köprü görevi görmekte” ifadelerini kullandı.



Avcı: “Bizler için SODİGEM’in çalışmaları önemli birer kaynak”

Komisyon Başkanı Prof. Dr. Nabi Avcı, SODİGEM’in çalışmalarını yakından takip ettiklerini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

“Çalışmalarınızı yerinde görmek, raporlamak için geldik. Bizler için, yaptığınız tüm çalışmalar önemli bir kaynak. Bize tavsiye ve önerilerde bulunmanızı istiyoruz. Sosyal medyadaki tehlikeler konusunda bazı tedbirlerin alınması gerekiyor. Bu konuda yasal bir dayanağa ihtiyaç var. İlgili bakanlıklara ne gibi yetkiler verilmesi gerektiği, ne gibi çalışmalar yapılması gerektiği ve bunların nasıl bir yasal düzenleme ile yapılması gerektiği konusunda bize raporlama yapmanızı istiyoruz. Biz komisyon olarak bunu TBMM’de gündeme getiririz. Yasamada meclis olarak bize ne düşüyor, ne yaparsak sizin çalışma alanlarınızda yer alan konuları kolaylaştırırız, bize önermenizi istiyoruz. Birlikte hareket ederek bu tehlikeleri en aza indirme konusunda işbirliği içerisinde olmalıyız.”



Avcı: “Komisyon raporumuza, SODİGEM’in de katkı sunmasını önemsiyoruz”

SODİGEM tarafından Eskişehir merkez ve ilçelerindeki lise öğrencilerine yönelik olarak gerçekleşen “Etkin Sosyal Medya Kullanımı ve Dijital Güvenlik” eğitimlerini çok önemsediğini kaydeden Avcı, “Lise öğrencilerine yönelik olarak verilen eğitimler çok önemli. Bu, tüm Türkiye’ye örnek bir çalışma. Bu çalışmada emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Avcı, hazırladıkları komisyon raporuna Anadolu Üniversitesi SODİGEM’in de katkı sunmasını önemsediklerini ifade ederek, “TBMM komisyon raporumuzu sizlerin de görmesini, önerilerde bulunmanızı istiyoruz” dedi.



Eraslan: “Sosyal medya eğitimlerimiz için tüm Türkiye’den talep alıyoruz”

SODİGEM Müdürü Prof. Dr. Levent Eraslan, SODİGEM’in çalışma alanları ve yapılan işler hakkında TBMM heyetine detaylı bilgi verdi. Eraslan, konuşmasında şunları söyledi:

“SODİGEM 7 aylık sürede çok sayıda önemli işe imza attı. Bunun yanı sıra çok sayıda çalışmayı da sürdürmekteyiz. WhatsApp kullanım alışkanlıklarını araştırdığımız WhatsAppiens isminde bir anket çalışmamız var. Şu ana kadar 20 binin üzerinde kişiye ulaştık. Türkiye’de yapılan en büyük çaplı araştırma olacak bir çalışma. Ayrıca önümüzdeki süreçte tweenlik ve ifşa konularında yeni çalışmalar sürdürüyoruz. Bunun yanı sıra Eskişehir merkezi ve ilçelerindeki tüm liselerde eğitimler veriyoruz. Başka şehirlere giderek eğitimler veriyoruz. Türkiye’nin her yerinden ve hatta yurtdışından bu eğitimlerle ilgili talep alıyoruz. Amacımız her kesimden, her yaş grubundan bireyin sosyal medyayı etkin kullanması ve dijital güvenlik konularında bilinçlenmesidir.” Eraslan, konuşmasına SODİGEM’e desteklerinden dolayı Rektör Çomaklı’ya teşekkür ederek son verdi.

SODİGEM yetkililer, heyetteki milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Toplantı, heyetin SODİGEM’in basılı çalışmalarını incelemesinin ardından fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Komisyonu üyeleri, SODİGEM ziyareti öncesi Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı’yı makamında ziyaret etti. Rektörlük Ofisinde gerçekleşen ziyarette, Rektör Danışmanı Prof. Rahmi Atalay ve SODİGEM Müdürü Prof. Dr. Levent Eraslan da yer aldı. Milletvekilleri, Rektör Çomaklı’dan Anadolu Üniversitesinin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

