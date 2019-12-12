Gazeteci yazar Turan Kışlakçı’dan ‘Coğrafya’ konferansı

Gazeteci yazar Turan Kışlakçı, Eskişehir Medeniyet Derneği ve Osmangazi Üniversitesi Medeniyet Kulübünün davetlisi olarak geldiği Eskişehir’de bir konferans verdi.

Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi salonunda ‘Coğrafya’ bilinci üzerine konuşan Kışlakçı, coğrafyanın bir kader olduğunu ifade etti. Turan Kışlakçı, insanların bulundukları coğrafyaya göre şekil alıp ona göre yaşardıklarını anlatarak, “Yüce Allah, Kur’anı Kerim’de insanları gezip görmeye teşvik ediyor. Yeni kültürler, yeni coğrafyalar yeni diyarlar ancak gezilip görülerek öğrenilebilir. Geçmişte Müslüman âlimler coğrafya konusunda büyük çalışmalar yaptılar. Avrupa’nın gelişmesi Müslümanların kitaplarını okumaları sayesinde oldu. Başarılı devlet adamlarının hepsi iyi bir coğrafya bilgisine sahip kimselerdi. Denizlere hakim olamayan devletler uzun süre varlıklarını koruyamadılar ve kara devletleri çabuk yıkıldı. Deniz ve kara hâkimiyeti bir devlet için olmazsa olmazdır. Bu ikisine sahip olan devletler uzun ömürlü olurlar” dedi.

Kışlakçı, “Başarılı tarihçi olmanın yolunun coğrafya bilgisinden geçtiğini söyleyerek geçmişte aynı zamanda bir Türk olan Biruni var, Mesudi var, İdrisi var. Mesudi’nin Abbasiler döneminde yaşadığı ve tüm dünya haritasını çizdiği ifade edilir” diye konuştu.

Öğrencilere öğütlerde de bulunan Turan Kışlakçı, imkânı olanların gezip seyahat etmelerini ve bu seyahatler üzerine kitaplar okumaları gerektiğini anlatarak, “Yeniden bir medeniyet kurmak istiyorsak bolca okumamız gerekir, bunun başka yolu da yok” dedi.

Konuşmanın sonunda Medeniyet Derneği Eskişehir Şube Başkanı Hasan Öztürk tarafından gazeteci yazar Turan Kışlakçı’ya plaket hediye edildi, öğrencilerle toplu resimler çektirildi

ESKİŞEHİR 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:32

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