Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Eskişehirspor Teknik Direktörü Demirbakan’dan camiaya ‘Mustafa Denizli’ göndermesi “Eskişehirspor’da ...

İHA

Eskişehirspor Teknik Direktörü Coşkun Demir Bakan, takımın son durumu hakkında bilgi verdi. Takımın iyi yönde ilerlediğini belirten Demirbakan, geçmişte yapılan hatalardan ders çıkarılması gerektiğini vurgulayarak, "Yarın Eskişehirspor'da yine iyi bir ortam oluşturulsa, o şartlar elde edilirse, o imkanlara kavuşulursa Mustafa Denizli'yi filan buraya getirmeyin. Yani buradan Denizli'ye uçakla gidilmesin ayıp. Biz buraya Antalya'dan otobüsle geldik" dedi.

Eskişehirspor Teknik Direktörü Demirbakan’dan camiaya ‘Mustafa Denizli’ göndermesi “Eskişehirspor’da yine iyi bir ortam oluşturulsa, o şartlar elde edilirse Mustafa Denizli’yi filan buraya getirmeyin” “Bazı futbolcularda ön plana çıkma duygusu belirdi ve bunun bedelini gol yiyerek ödedik” “Çıkıp bakkala, kasaba gidip mağduru oynamadım” “Hakem taraftarın o coşkusuna ve desteğine sanki ‘Ben varım’ dedi Sissoko ve İbrahim’e yapılan penaltıları vermedi” “İstanbulspor bırakmayan bir takım, sonuna kadar mücadele ediyor”

Eskişehirspor Teknik Direktörü Coşkun Demir Bakan, takımın son durumu hakkında bilgi verdi. Takımın iyi yönde ilerlediğini belirten Demirbakan, geçmişte yapılan hatalardan ders çıkarılması gerektiğini vurgulayarak, “Yarın Eskişehirspor’da yine iyi bir ortam oluşturulsa, o şartlar elde edilirse, o imkanlara kavuşulursa Mustafa Denizli’yi filan buraya getirmeyin. Yani buradan Denizli’ye uçakla gidilmesin ayıp. Biz buraya Antalya’dan otobüsle geldik” dedi.
Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Eskişehirspor teknik patronu Coşkun Demirbakan, takım hakkında son gelişmeleri aktardı.

“Bazı futbolcularda ön plana çıkma duygusu belirdi ve bunun bedelini gol yiyerek ödedik”
Demirbakan, Ümraniye maçında 20’lık skorun yakalanmasından sonra bazı oyuncuların ön plana çıkma duygusunun oluştuğunu söyleyerek, “Futbolda devamlılık, istikrar önemli. Biz kazandık diye skora bakıp yaptığımız yanlışların farkında olmazsak, bunları eleştirmezsek, tedavi etmezsek hiçbir anlamı kalmaz her maç aynı senaryo olmaz. Bu yanlışlar kaybetmene neden olur. Aşırı sevinç gösterileri öz güveni olmayan, kapasitesi olmayan takımlar için geçerlidir. Biz bunları yapmıyoruz, yere ayağımız sağlam basıyor. Ümraniye maçında da biz bölüm bölüm iyi oynadık. Ama maçın bazı bölümlerinde, rakibimiz bizden daha iyiydi. Bizim de üstün olduğumuz bölümler vardı. Maçın kırılma anı vardı, direkten topları döndü rakibin. Bir ara sol tarafımızda biraz yanlış oyunlar oldu. Bazı futbolcularda ön plana çıkma duygusu belirdi ve bunun bedelini gol yiyerek ödedik. Taktik bilgi olarak, tabi bunlar geçmişten gelen yanlışlar. Bunları kafalarına çakmışlar, bunları çıkarması zor oluyor. Paslanmış çoğu. Oyuncuların antrenman seviyeleri birbirinden çok uzaktı. Biri yüzde 90 idi, biri yüzde 30. Biri kampa girmemiş, biri sakattı. Böyle bir kadroyu, bakın mağduru oynamıyorum. Burada olanları biz biliriz. Şimdi bakın ne güzel” ifadelerini kullandı.

“Çıkıp bakkala, kasaba gidip mağduru oynamadım”
Teknik Direktör Demirbakan, mağduru oynamadıklarını belirterek, “Buralarda bir şeyler oldu 23 aydır. Çıkıp bakkala, kasaba gidip mağduru oynamadım. Biz burada içimizde bıraktık her şeyi. Yani kolaycılığa kaçmadık. Bazı şeylerle mücadele ettik. Mücadeleyi kazandık. O mücadelenin kazanıldığı yer de kongre salonu. Biz de sahada kazanırsak, belli bir birlikteliğimiz olacak. Zaten şehir birleşti, kenetlendi” diye belirtti.

“Hakem taraftarın o coşkusuna ve desteğine sanki ‘Ben varım’ dedi Sissoko ve İbrahim’e yapılan penaltıları vermedi”
Ayrıca Demirbakan, bazı genç hakemlerin kendini ispat etmeye çalıştığını kaydederek, “Hakemler bizim taraftarı takdir edeceğine, onlarla meydan okur gibi ‘Bakın düdük bende, siz istediğiniz kadar şöyle, böyle yapın’ havasına giren genç hakemler var. Kendilerini ıspat etmek için ‘Ben varım, her şeyin hakimi benim, skoru ben belirlerim’ edasıyla davranıyor. Bunu Erzurumspor maçında yaşadık. Taraftarın o coşkusuna ve desteğine sanki ‘Ben varım’ dedi Sissoko ve İbrahim’e yapılan penaltıları vermedi. Yediğimiz golde de faul yapıldı bizim futbolcuya sonu gol oldu. O maç bence, bize hakemin kaybettirdiği maç” şeklinde konuştu.

“İstanbulspor bırakmayan bir takım, sonuna kadar mücadele ediyor”
Cumartesi günü deplasmanda oynanacak İstanbulspor maçına da değinen Teknik Direktör Coşkun Demirbakan, “İstanbulspor, bildiğiniz gibi o da bizim gibi fazla gol yiyen, defans problemi olan bir takım olarak görünüyor. Bu istatistiklerde görünüyor ama o gün maç belki 00 biter onu bilmem. İstanbulspor bırakmayan bir takım, sonuna kadar mücadele ediyor. Çok iyi yönetilen, istikrarlı bir kulüp, Türkiye’deki birkaç kulüpten biridir. İki takım da başa baş, ortada olacak bir maç olacak diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Eskişehirspor’da yine iyi bir ortam oluşturulsa, o şartlar elde edilirse, Mustafa Denizli’yi filan buraya getirmeyin”
Son olarak Eskişehirspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, geçmişte yapılan hataların bedelini ödediklerini söyleyerek, “Geçmişte yapılan yanlışların bedelini şimdikiler ödüyor. Yönetim ve biz şuanda onu ödüyoruz. Ama biz Geçmişe takılmayacağız ama geçmişi de unutmayacağız. Yarın Eskişehirspor’da yine iyi bir ortam oluşturulsa, o şartlar elde edilirse, o imkanlara kavuşulursa Mustafa Denizli’yi filan buraya getirmeyin. Yani buradan Denizli’ye uçakla gidilmesin ayıp. Biz Antalya’dan otobüsle geldik” dedi.

ESKİŞEHİR

12 Aralık 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:32
  • GÜNEŞ 08:02
  • ÖĞLE 12:56
  • İKİNDİ 15:20
  • AKŞAM 17:40
  • YATSI 19:05
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

FETÖ sanıklarına hapis cezası
YEREL HABERLER FETÖ sanıklarına hapis cezası
6. Kadın Şurasında Sarıcakaya rüzgarı İpek böceği standı ziyaretçı akınıma uğradı
YEREL HABERLER 6. Kadın Şurasında Sarıcakaya rüzgarı İpek böceği ...
Gazeteci yazar Turan Kışlakçı’dan ‘Coğrafya’ konferansı
YEREL HABERLER Gazeteci yazar Turan Kışlakçı’dan ‘Coğrafya’ ...
Vali Çakacak, Portekiz’in Ankara Büyükelçisi Silva’yı kabul etti
YEREL HABERLER Vali Çakacak, Portekiz’in Ankara Büyükelçisi Silva’yı ...
TBMM Heyetinden SODİGEM’e ziyaret
YEREL HABERLER TBMM Heyetinden SODİGEM’e ziyaret
Tepebaşı'nda üretici kadınlara hijyen ve tarım eğitimi
YEREL HABERLER Tepebaşı'nda üretici kadınlara hijyen ve tarım ...
Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Merkezi bölgeye hitap ediyor
YEREL HABERLER Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Merkezi bölgeye hitap ...
Eskişehir Mehmet Gedik Ortaokulu ‘eTwinning’ projelerini çok sevdi
YEREL HABERLER Eskişehir Mehmet Gedik Ortaokulu ‘eTwinning’ ...
İHA'dan genç liseli gazetecilere ziyaret
YEREL HABERLER İHA'dan genç liseli gazetecilere ziyaret
Günyüzü'nde Genç Bilal'ler Ezan Okuma Yarışması
YEREL HABERLER Günyüzü'nde Genç Bilal'ler Ezan Okuma Yarışması
Piyano Günleri’nde çağdaş müzik esintileri
YEREL HABERLER Piyano Günleri’nde çağdaş müzik esintileri
Hububat Danışma Grubu üyelerinden Konya’ya teknik gezi
YEREL HABERLER Hububat Danışma Grubu üyelerinden Konya’ya teknik ...
Gazi MTAL ‘Bozkırın Tezenesi’ ile buluştu
YEREL HABERLER Gazi MTAL ‘Bozkırın Tezenesi’ ile buluştu
Ordu Valisi Yavuz'un kayınpederi memleketi Günyüzü'nde defnedildi
YEREL HABERLER Ordu Valisi Yavuz'un kayınpederi memleketi ...
SODİGEM, Alpu’daki lise öğrencileri ile buluştu
YEREL HABERLER SODİGEM, Alpu’daki lise öğrencileri ile buluştu
ESOGÜ personeline yönelik ‘Afet Bilinci Eğitimleri’ devam ediyor
YEREL HABERLER ESOGÜ personeline yönelik ‘Afet Bilinci Eğitimleri’ ...
Anadolu Üniversitesi’nde genç istihdama yönelik politikalar konuşuldu
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi’nde genç istihdama yönelik ...
Odunpazarı Belediyesi ‘Sokaktaki dostlar’ için kulübe yaptı
YEREL HABERLER Odunpazarı Belediyesi ‘Sokaktaki dostlar’ için kulübe ...
CHP Genel Başkan Yardımcısı Adıgüzel, Başkan Kurt’u ziyaret etti
YEREL HABERLER CHP Genel Başkan Yardımcısı Adıgüzel, Başkan Kurt’u ...
Üreten eller Hanımeli Sokak’ta
YEREL HABERLER Üreten eller Hanımeli Sokak’ta
Kadınlar Korosu sevilen türküleri seslendirdi
YEREL HABERLER Kadınlar Korosu sevilen türküleri seslendirdi
Tartıştığı kadını göğsünden bıçaklayan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Tartıştığı kadını göğsünden bıçaklayan şüpheli ...
Balıkesir depremi ile ilgili rahatlatan açıklama ESOGÜ Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Altunel’den; “Bundan daha büyük deprem üretecek kaynak ya da fay bulunmuyor” “O bölgede yaşayan vatandaşlarımız rahat olabilirler”
YEREL HABERLER Balıkesir depremi ile ilgili rahatlatan ...
Eskişehirli şair ve ozanlar şehitler için şiirler okudu kahramanlık türküleri söyledi
YEREL HABERLER Eskişehirli şair ve ozanlar şehitler için şiirler ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X