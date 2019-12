Eskişehirspor Teknik Direktörü Coşkun Demir Bakan, takımın son durumu hakkında bilgi verdi. Takımın iyi yönde ilerlediğini belirten Demirbakan, geçmişte yapılan hatalardan ders çıkarılması gerektiğini vurgulayarak, “Yarın Eskişehirspor’da yine iyi bir ortam oluşturulsa, o şartlar elde edilirse, o imkanlara kavuşulursa Mustafa Denizli’yi filan buraya getirmeyin. Yani buradan Denizli’ye uçakla gidilmesin ayıp. Biz buraya Antalya’dan otobüsle geldik” dedi.

Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Eskişehirspor teknik patronu Coşkun Demirbakan, takım hakkında son gelişmeleri aktardı.



“Bazı futbolcularda ön plana çıkma duygusu belirdi ve bunun bedelini gol yiyerek ödedik”

Demirbakan, Ümraniye maçında 20’lık skorun yakalanmasından sonra bazı oyuncuların ön plana çıkma duygusunun oluştuğunu söyleyerek, “Futbolda devamlılık, istikrar önemli. Biz kazandık diye skora bakıp yaptığımız yanlışların farkında olmazsak, bunları eleştirmezsek, tedavi etmezsek hiçbir anlamı kalmaz her maç aynı senaryo olmaz. Bu yanlışlar kaybetmene neden olur. Aşırı sevinç gösterileri öz güveni olmayan, kapasitesi olmayan takımlar için geçerlidir. Biz bunları yapmıyoruz, yere ayağımız sağlam basıyor. Ümraniye maçında da biz bölüm bölüm iyi oynadık. Ama maçın bazı bölümlerinde, rakibimiz bizden daha iyiydi. Bizim de üstün olduğumuz bölümler vardı. Maçın kırılma anı vardı, direkten topları döndü rakibin. Bir ara sol tarafımızda biraz yanlış oyunlar oldu. Bazı futbolcularda ön plana çıkma duygusu belirdi ve bunun bedelini gol yiyerek ödedik. Taktik bilgi olarak, tabi bunlar geçmişten gelen yanlışlar. Bunları kafalarına çakmışlar, bunları çıkarması zor oluyor. Paslanmış çoğu. Oyuncuların antrenman seviyeleri birbirinden çok uzaktı. Biri yüzde 90 idi, biri yüzde 30. Biri kampa girmemiş, biri sakattı. Böyle bir kadroyu, bakın mağduru oynamıyorum. Burada olanları biz biliriz. Şimdi bakın ne güzel” ifadelerini kullandı.



“Çıkıp bakkala, kasaba gidip mağduru oynamadım”

Teknik Direktör Demirbakan, mağduru oynamadıklarını belirterek, “Buralarda bir şeyler oldu 23 aydır. Çıkıp bakkala, kasaba gidip mağduru oynamadım. Biz burada içimizde bıraktık her şeyi. Yani kolaycılığa kaçmadık. Bazı şeylerle mücadele ettik. Mücadeleyi kazandık. O mücadelenin kazanıldığı yer de kongre salonu. Biz de sahada kazanırsak, belli bir birlikteliğimiz olacak. Zaten şehir birleşti, kenetlendi” diye belirtti.



“Hakem taraftarın o coşkusuna ve desteğine sanki ‘Ben varım’ dedi Sissoko ve İbrahim’e yapılan penaltıları vermedi”

Ayrıca Demirbakan, bazı genç hakemlerin kendini ispat etmeye çalıştığını kaydederek, “Hakemler bizim taraftarı takdir edeceğine, onlarla meydan okur gibi ‘Bakın düdük bende, siz istediğiniz kadar şöyle, böyle yapın’ havasına giren genç hakemler var. Kendilerini ıspat etmek için ‘Ben varım, her şeyin hakimi benim, skoru ben belirlerim’ edasıyla davranıyor. Bunu Erzurumspor maçında yaşadık. Taraftarın o coşkusuna ve desteğine sanki ‘Ben varım’ dedi Sissoko ve İbrahim’e yapılan penaltıları vermedi. Yediğimiz golde de faul yapıldı bizim futbolcuya sonu gol oldu. O maç bence, bize hakemin kaybettirdiği maç” şeklinde konuştu.



“İstanbulspor bırakmayan bir takım, sonuna kadar mücadele ediyor”

Cumartesi günü deplasmanda oynanacak İstanbulspor maçına da değinen Teknik Direktör Coşkun Demirbakan, “İstanbulspor, bildiğiniz gibi o da bizim gibi fazla gol yiyen, defans problemi olan bir takım olarak görünüyor. Bu istatistiklerde görünüyor ama o gün maç belki 00 biter onu bilmem. İstanbulspor bırakmayan bir takım, sonuna kadar mücadele ediyor. Çok iyi yönetilen, istikrarlı bir kulüp, Türkiye’deki birkaç kulüpten biridir. İki takım da başa baş, ortada olacak bir maç olacak diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.



“Eskişehirspor’da yine iyi bir ortam oluşturulsa, o şartlar elde edilirse, Mustafa Denizli’yi filan buraya getirmeyin”

Son olarak Eskişehirspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, geçmişte yapılan hataların bedelini ödediklerini söyleyerek, “Geçmişte yapılan yanlışların bedelini şimdikiler ödüyor. Yönetim ve biz şuanda onu ödüyoruz. Ama biz Geçmişe takılmayacağız ama geçmişi de unutmayacağız. Yarın Eskişehirspor’da yine iyi bir ortam oluşturulsa, o şartlar elde edilirse, o imkanlara kavuşulursa Mustafa Denizli’yi filan buraya getirmeyin. Yani buradan Denizli’ye uçakla gidilmesin ayıp. Biz Antalya’dan otobüsle geldik” dedi.

