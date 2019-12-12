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İnönü’de 15 bin meyve fidanı dağıtıldı

İHA

Eskişehir'in İnönü ilçesinde İnönü Belediyesi ve Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü işbirliği ile 15 bin adet meyve fidanı dağıtımı gerçekleştirildi.

Eskişehir’in İnönü ilçesinde İnönü Belediyesi ve Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü işbirliği ile 15 bin adet meyve fidanı dağıtımı gerçekleştirildi.
İnönü Belediyesi ve Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü işbirliği ile İnönü Belediyesi kapalı pazar yerinde vatandaşlara ücretsiz olarak 10 bin adet ceviz, 5 bin adet badem fidanı dağıtımı yapıldı. İnönü Kaymakamı Burak Çimşir, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Eskişehir Orman İşletme Müdürü Doğan Kiras ve İnönü Orman İşletme Şefi Serkan Acımaz’ın katılımıyla gerçekleşen fidan dağıtımına ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi.
İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt yaptığı açıklamada, "İnönü’müzün doğasına değer katmak üzere Belediyemiz ve Orman Bölge Müdürlüğü işbirliği ile fidan dağıtım kampanyamızda vatandaşlarımıza ücretsiz olarak 10 bin adet ceviz 5 bin adet badem fidanı olmak üzere toplamda 15 bin meyve fidanı dağıtımı gerçekleştirdik. Fidan dağıtımlarımıza daha önceki yıllardan farklı olarak bu yılda hemşehrilerimize meyve fidanları dağıtarak bağ ve bahçelerine fidan dikmelerini teşvik ediyoruz. Bu anlamda ilçemizin yeşillenmesine katkı sağlayarak gelecek nesillerimize doğasıyla tertemiz bir İnönü bırakacağız’’ ifadelerini kullandı.

ESKİŞEHİR

12 Aralık 2019 Perşembe

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