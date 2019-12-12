Sivrihisar'da Jandarma Trafik Timi okul önünde servis şoförleri denetledi

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Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Timi okul önünden servis şoförlerini denetledi.

Günyüzü İlçesi Kayakent İlkokulu önünde trafik denetimi yapana ekipler, öğrenci servislerinin belgelerini inceledi. Yoldan geçen araçları da havanın yağmurlu olması nedeniyle farlarını yakmaları konusunda uyaran trafik ekipler, okuldan çıkan öğrencileri de yoldan karşıya geçerken uymaları gereken kurallar ile ilgili bilgilendirdi.

ESKİŞEHİR 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:32

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