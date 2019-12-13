Eskişehir'de sis etkili oldu

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ESKİŞEHİR'de etkili olmaya başlayan sis, trafik akışını olumsuz etkilerken güzel görüntülere de sahne oldu.

Eskişehir'de sabah saatlerinde başlayan sis, kentin farklı bölgelerinde etkili oldu. Görüş mesafesinin düştüğü kentte sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Şehrin ortasından geçen Porsuk Çayı'ndaki tekneler ve çevresinde bulunan heykeller sis bulutlarının arasında kayboldu. Yetkililer, şu an 5 derece olan hava sıcaklığının gün içerisinde 10 dereceye kadar çıkacağını ve yağmur yağışının görülebileceğini belirtti.



ESKİŞEHİR 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:33

GÜNEŞ 08:03

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:20

AKŞAM 17:41

YATSI 19:05

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