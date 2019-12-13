Piyano Günleri'nde "Duo Reditus" resitali

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın düzenlediği ‘Piyano Günleri’ kapsamında Anadolu Üniversitesi Öğr. Gör. İrem Yalçıner ve Akdeniz Üniversitesi Öğr. Gör Koray Çal’dan oluşan piyano ikilisi ‘Duo Reditus’ Koral Çalgan Salonu’nda birbirinden eşsiz eserleri dinleyicilerin beğenisine sundu.

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndan Doç. Selin Uluğbay’ın daveti üzerine Piyano Günleri’ne katıldıklarını dile getiren ikili, gördükleri ilgiden dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi. Piyano çalmanın büyük sabır gerektirdiğini sözlerine ekleyen Duo Reditus üyeleri, “Piyano Günleri’nin parçası olmak, burada olmak çok güzel bir duygu. Üniversitede böyle bir etkinlik olması özellikle piyano bölümü için de hareketlilik getirdi. Bunun bir parçası olduğumuz için çok mutluyuz. Piyano çalmak çok emek ve zaman istiyor, sabır gerekiyor. Sabrettiğiniz zaman elde ettiğiniz başarı çok büyük bir haz veriyor.” şeklinde konuştu.

Piyanistler konserde; "D. Şostakoviç İki Piyano için Konçertino” ve “C.Debussy Küçük Süit I. En Bateau, II. Cortege, III. Menuet, IV. Ballet” eserlerini seslendirdi.

ESKİŞEHİR 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:33

GÜNEŞ 08:03

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:20

AKŞAM 17:41

YATSI 19:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.