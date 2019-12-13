Eskişehir’de yoğun sis

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Eskişehir’de sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren yoğun sis görüş mesafesini düşürerek sürücülere zor anlar yaşattı. Kentteki yaşamı olumsuz etkileyen sis, özellikle yüksek kesimlerde güzel görüntüler de ortaya çıkardı. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, trafikte araçların yanı sıra vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Görsel olarak güzel görüntüler oluşturan doğa olayı etkisini öğle saatlerinde doğru azaltırken, kentin yüksek kesimlerinden çekilen fotoğraflar ise adeta hayranlık uyandırdı.

ESKİŞEHİR 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:33

GÜNEŞ 08:03

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:20

AKŞAM 17:41

YATSI 19:05

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