Açıköğretim Sistemine E-xcellence kalite etiketi

Açık ve uzaktan eğitimin öncü kuruluşu Anadolu Üniversitesinin Açıköğretim Sistemi içinde bulunan, İktisat, İşletme ve Açıköğretim Fakülteleri(AÖF) ikinci kez Excellence kalite etiketi almaya hak kazandı.

Her üç fakülte için ayrı ayrı ve üç yıl süreyle geçerli olacak şekilde düzenlenen etiket, uzaktan eğitim alanındaki kurumlar için büyük önem taşıyor. Anadolu Üniversitesinin 2006 yılından bu yana üyesi olduğu ve merkezi Hollanda’da bulunan Avrupa Uzaktan Eğitim Üniversiteleri Birliği (EADTU); Avrupa'nın lider çevrimiçi, açık ve esnek yükseköğrenim kurumları ve Avrupa üniversitelerinin modernizasyon gündeminin merkezinde yer alıyor. Avrupa’da 200'den fazla üniversiteyi kapsayan ve Avrupa’nın yükseköğretim politikalarının belirlenmesinde etkili olan EADTU, eöğrenme süreçlerini mükemmel düzeyde yürüten açık ve uzaktan öğretim kurumları için Excellence Kalite Etiketi veriyor.

EADTU tarafından üç yıl süreyle düzenlenen ve eöğrenme süreçlerini mükemmel düzeyde yürüten açık ve uzaktan öğretim kurumlarına verilen ‘Kalite Etiketi’ne, 20162019 yıllarında geçerli olmak üzere 2015 yılında yaptığı ilk başvuru ile sahip olan Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Sistemi, bu yıl gerçekleştirdiği ikinci başvuru sonucunda da Açıköğretim Sistemi içinde bulunan her fakülte için ayrı ayrı olmak üzere ‘Kalite Etiketi’ almaya hak kazanma başarısını gösterdi.

Excellence Kalite Etiketlerinin yenilenmesi için EADTU yetkilileri ile gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda Kasım 2019 itibariyle değerlendirme süreçleri başarıyla tamamlandı. EADTU değerlendirme ekibi tarafından Kasım ayında gönderilen raporda, değerlendirme sürecinden başarıyla geçildiği ve ‘Excellence Kalite Etiketi’ni Açıköğretim Sistemi içinde yer alan üç fakültenin de (AÖF, İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi) ikinci kez üç yıllık (20192022) bir süreyle almaya hak kazandığı Anadolu Üniversitesi’ne bildirildi.

ESKİŞEHİR 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:33

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