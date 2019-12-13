Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi ara sınavları 14-15 Aralık’ta

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi içinde bulunan İktisat, İşletme ve Açıköğretim Fakülteleri 20192020 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavları, 1415 Aralık tarihlerinde yapılacak.

1 milyon 42 bin öğrencinin katılması beklenen sınavlar, 2 bin 564 farklı sınav binasında, 4 oturumda gerçekleştirilecek. Sınavların ilk oturumları 9.30, ikinci oturumlar ise 14.00’de başlayacak. Öğrencilerin sınava girebilmeleri için Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi ile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Adayların sınava girebilmeleri için gerekli olan fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi olarak kullanılabilecek belgeler ise şunlar: Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi; fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport.

Ayrıca Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kart, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı, mühürlü ve süresi geçerli Geçici Kimlik Belgesi, yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmî belge bu amaçla kullanılabilir. Bunların dışındaki belgeler (mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecek. Bu belgelerden birisinin eksik olması durumunda öğrenciler sınava alınmayacak.

Öğrenciler, 20192020 öğretim yılı güz dönemi ara sınavı için sınav giriş bilgilerini ANADOLU MOBİL uygulamasından görüntüleyebilir, fotoğraflı sınav giriş belgesinin dökümünü aof.anadolu.edu.tr adresinin Öğrenci Otomasyonu bölümüne TCKN ve şifreleri ile giriş yaparak kendi sayfalarından ya da AÖF Bürolarından alabilecekler.

ESKİŞEHİR 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:33

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