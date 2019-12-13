Eskişehirspor'da Milinkovic ile yollar ayrıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, resmi internet sitesinden Marko Milinkovic ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Eskişehirspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"A takımı oyuncularımızdan Marko Milinkovic ile alacaklarına istinaden yapmış olduğumuz görüşmelerde kendisine sunduğumuz tüm ödeme planlarına rağmen herhangi bir mutabakat sağlanamamış ve oyuncumuz kulübümüzden ayrılma kararı almıştır. Oyuncumuza bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

ESKİŞEHİR 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:33

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