SODİGEM sosyal medya ve dijital güvenlik eğitimlerine devam ediyor

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM), lise öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirdiği “Etkin Sosyal Medya Kullanımı ve Dijital Güvenlik” eğitimlerine devam ediyor.

Eskişehir Fatih Fen Lisesine giden SODİGEM, buradaki öğrencilere etkin sosyal medya kullanımı ve dijital güvenlik konularında bilgi verdi. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ve SODİGEM Müdürü Prof. Dr. Levent Eraslan’ın katılımıyla gerçekleşen eğitime, öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan eğitimde konuşan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, “Anadolu Üniversitesi olarak siz değerli gençlerle alakalı bir çalışma yapmaya başladık; çünkü on yıl sonra bu devletin yönetimini sizlere bırakacağız. Sizin iyi olmanız bizlerde gelecekte bu devleti iyi insanlara bırakıyor izlenimi ve duygusu uyandıracak. Sizlerin iyi yetişmiş bireyler olmanız lazım” diye konuştu.



“Cep telefonlarımız şarjı olduğu müddetçe en iyi arkadaşımız”

SODİGEM tarafından verilen eğitimler hakkında bilgi veren Rektör Çomaklı, “Bugün burada yapacağımız eğitim aslında sizlerin tahmin edemediğiniz bazı şeyleri görmenizi sağlayacak. Bugün hepimizde cep telefonu var. Bu cihazı kullanırken nelere netice verebileceğinin bazen farkında olamayabiliyoruz. Cep telefonlarımız şarjı olduğu müddetçe en iyi arkadaşımız. Hiçbir şeye hayır demiyor. Dijitalliğin avantajları olduğu gibi, güzel ve keyif veren tarafları olduğu gibi dezavantajları da var. Anadolu Üniversitesi’nde kurduğumuz bu merkez size hem bu avantajları anlatacak hem de başınıza gelebilecek kötü şeyleri anlatacak. Şimdi çektiğiniz bir videonun 10 yıl sonra karşınıza çıkacağını unutmayın. Eğlence olarak baktığınız bazı şeylerin aslında daha da avantajlı olduğunu, başka pozitif taraflara da sahip olduğunu, bunun yanında dezavantajlara da sahip olduğunu göreceksiniz” diye konuştu.



“Hayatın içine atıldığınız zaman dijital dünyayı biliyor olacaksınız”

Sosyal medyayı etkili kullanmanın önemli olduğuna dikkat çeken Rektör Çomaklı, “Sosyal medyayı yalnızca eğlence amaçlı gördüğünüzü biliyoruz. Fakat başınıza açabileceği işlerden de haberdar olmanız gerekiyor. Oyunların ne ifade ettiğini, her oynadığınız oyunun nereye varabileceğini burada çalışan SODİGEM ekibimiz gösterecek. Ekibimiz yetkin insanlardan oluşuyor. Dolayısıyla yaptığımız işin bir dayanağı var. Bu eğitimde öğrendiklerinizi de arkadaşlarınıza, ailenize, komşularınıza mutlaka anlatın. Bu etkinliğin bir artısı da hayatın içine atıldığınız zaman dijital dünyayı biliyor olacaksınız ve 10 önde başlamış olacaksınız. Bu işin altyapısını da öğrenmiş olacaksınız” ifadelerini kullandı.



“Sosyal medyayı etkin ve doğru şekilde kullanmanızı istiyoruz”

SODİGEM Müdürü Prof. Dr. Levent Eraslan ise yaptığı konuşmada, “Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı’nın bir projesi olan SODİGEM ile Eskişehir’in okullarında ve ilçelerinde eğitim vermekteyiz. Temel amacımız; sizleri etkin bir şekilde dijital güvenlik sistemlerini ve sosyal medyayı kullanan bireyler haline dönüştürmek. Hepinizde zeka ışığını görüyoruz. Geleceğin doktor, mühendis, fen bilimlerinde çalışacak adaylarısınız. Sosyal medyayı dikkatli ve özenli kullanmayı öğrenmenizi amaçlıyoruz” diye belirtti.



Eğitimler devam edecek

SODİGEM tarafından gerçekleştirilen eğitimde; “Sosyal Medya Hukuku” , “Dijital Savaş Oyunlarının Avantajları ve Dezavantajları” ve “Dijital Güvenlik” konuları anlatıldı. SODİGEM Bilim Kurulu tarafından sosyal medya ve dijital güvenlik konusunda bilgiler verilen eğitimler, önümüzdeki günlerde de devam edecek. Eskişehir merkezindeki liseler dışında ilçelere de giden SODİGEM Bilim Kurulu, Alpu’nun ardından; Mihalgazi, Beylikova, Seyitgazi, Mihalıççık, Sarıcakaya, Han, Mahmudiye, İnönü, Sivrihisar, Günyüzü ve Çifteler ilçelerine de gidecek.

ESKİŞEHİR 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:33

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