Başkan Ataç’tan Karaisalı Belediyesi’ne ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Adana’nın Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan ile bir araya geldi.

Başkan Ataç, Adana’nın Karaisalı ilçesinin Belediye Başkanı Saadettin Aslan’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Başkan Ataç’ın eşi Sena Ataç’ın yanı sıra Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ve eşi Nesrin Akay da yer aldı. Ziyaret esnasında Başkan Ataç ve Aslan, ilçelerinde hayata geçirdikleri ve geçirmeyi planladıkları projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, misafirperverliğinden dolayı Aslan’a teşekkürlerini sunarak, çalışmalarında başarılar diledi. Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan da, Tepebaşı Belediyesi’nin hayata geçirdiği projeleri yakından takip ettiklerini belirterek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Ataç’ın Karaisalı ziyareti, ilçenin Vezirköprü başta olmak üzere turistik yerlerinde gerçekleştirilen geziyle sona erdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar’a taziye ziyareti

İlçeden ayrıldıktan sonra Başkan Ahmet Ataç ve eşi Sena Ataç Adana'ya geçti ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın kayınpederinin hayatını kaybetmesi nedeniyle Başkan Karalar'a ve eşi Nuray Karalar'a taziye ziyaretinde bulundu. Ataç, ziyaretinde Karalar ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

ESKİŞEHİR 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:33

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