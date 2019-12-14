Eskişehir Türk Ocağı’nda ‘Osmanlı Sarayı Hanımlarının Mektupları’ konferansı

Eskişehir Türk Ocağı tarafından düzenlen haftalık sohbetlerde; bu haftanın programının konuğu, ‘Osmanlı Sarayı Hanımlarının Mektupları’ başlıklı konferansı ile araştırmacıyazar Sinan Çuluk oldu.

Düzenlenen konferansa; çok sayıda davetli katıldı ve davetliler konferansı ilgiyle izlediler.

Araştırmacı yazar Sinan Çuluk; Eskişehir Türk Ocağı’nda düzenlenen konferans da yaptığı konuşmasında, ‘’Osmanlı Sarayı Haremi padişahların eşleri ve çocuklarıyla birlikte yaşadığı evi, yuvasıdır. Osmanlı Haremi; adı üstünde ‘mahrem’ yabancı gözlerin nazarından uzak tutulan bir mekân olarak yüzyıllardır ilginin odağındadır. Toplumun ilgisi yoğun olunca, spekülasyonlardan uzak, hakkaniyetli değerlendirmelerden ziyade, ne yazık ki asılsız, gerçeğe aykırı çalışmaların daha etkili olduğu gözlenmektedir. Yıllardır bu sahada yapılan çalışmaların belgelerden ziyade tahminlere ve kurgulara dayalı olmasından dolayı oluşan bilgi kirliliği, son yıllarda devlet arşivlerinde yapılan tasnif çalışmaları sonucunda, kamuoyuna arşiv belgelerine dayanılarak bilgi sunan çalışmaların önünü açmış ve belli ölçü de bilgi kirliliğinin önüne geçilebilmiştir’’ dedi.

Çuluk, ‘’Harem, valide sultanlar, padişah kadınları ve kızları özelinde yapılan çalışmalarda doğruyu aksettirecek en önemli belge gruplarından biri de, bizzat saray mensuplarının kaleminden çıkma mektupları olacaktır. Bu akşam Eskişehir Türk Ocağı’nda gerçekleştirilen sohbette, bu konu öne çıkarılmıştır. Saraylı hanımların mektuplarında en dikkat çekici yan, kullandıkları arıduru Türkçedir ve günümüz de bile rahatlıkla anlaşılabilecek durumdadır. Bu mektuplar; siyasî tarih yazımı kadar, kültür ve sosyal tarih yazımı bakımından da büyük önem taşımakta, bize çok değerli bilgiler vermektedir’’ dedi.

Programın sonuna doğru; soru cevap bölümüne geçildi ve soruların sorular cevaplandırıldı.

Eskişehir Türk Ocağı Yönetim Kurulu Üyesi TÜLOMSAŞ Başmüfettişi Mustafa Tezel tarafından; konuşmacı Sinan Çuluk’a, şükran beratı ve hediyeler takdim edildi.

ESKİŞEHİR 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:34

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