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Sıcak hava yüzleri güldürdü Günler sonra ortaya çıkan güneş vatandaşları sokağa çıkmaya davet ...

İHA

Sıcak hava yüzleri güldürdü Günler sonra ortaya çıkan güneş vatandaşları sokağa çıkmaya davet etti Arkadaşları ile Ankara'dan günü birlik Eskişehir'e ziyarete gelen Ahmet Yavuz Özdemir; "Havanın güzel olduğu bilgisi üzerine ani kararla trene atlayıp bu güzel kente geldik"

Eskişehir’de günlerdir devam eden bulutlu ve yağmurlu havanın ardından bugün yüzünü güldüren, hava sıcaklığını hissedilir derecede artıran güneş, adeta insanları sokaklara davet etti.
Eskişehir’de kış aylarının etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte havalar sıfır derecenin altına kadar düştü. Vatandaşlar soğuk havanın etkili olmasıyla dışarıya çıkmayı tercih etmeyip evlerinde oturmasıyla sokaklar boş kalmıştı. Bugün hava sıcaklığının gündüz saatlerinde 13 dereceye kadar yükselmesi ve güneşin yüzünü iyece göstermesi ile birlikte insanlar parkları, kafeleri ve mesire yerlerini doldurdu.
Havanın böyle olmasını fırsat bilenler arasında yer alan Ankara Üniversitesi Dil Bilimi öğrencisi olan Ahmet Yavuz Özdemir, arkadaşlarıyla birlikte Eskişehir’e gelme kararı verip ilk buldukları hızlı tren biletini alıp seyahate çıktıklarını anlattı.

"Eskişehir'e hiç gelmememe rağmen küçüklüğümden beri çok severim”
İlk defa Eskişehir’e geldiğini söyleyen 18 yaşındaki Özdemir, "İlk defa Eskişehir’e geliyorum. Doğduğumdan beri Ankara’da yaşıyorum. Uzun süredir Eskişehir'e gelmeyi çok istemiştim, ama şartlar bir türlü uymamıştı. Bugün havanın güzel olduğunu buradaki bir arkadaşım söyledi, biz de havanın güzel olmasını fırsat bilip ani bir kararla bulduğumuz ilk trene atladık ve geldik. Arkadaşlarımla beraber Eskişehir’i günübirlik ziyaret etmek istedik. Gerçekten görmek istediğim bir şehirdi, gezmek istediğim birçok yeri vardı. Eskişehir’e hiç gelmememe rağmen küçüklüğümden beri çok severim. Henüz birkaç saattir buradayız, Odunpazarı Evlerini ziyaret ettik. Eskişehir’e gelen herkes gibi 'Çibörek' yemek istiyoruz. Çünkü Eskişehir’in çiböreği gerçekten çok ünlü ben de merak ediyorum. Çiböreği tattıktan sonra burada birçok müze var, çoğunu gezmek istiyoruz. Ama çoğunu gezmeye zaten vaktimiz yetmeyecek belli birkaç tanesine gideceğiz. Keşke vaktimiz olsa da hepsini gezebilsek. Gerçekten çok fazla müzesi var. Eskişehir’in bu yönü gerçekten çok güzel. Ardından Porsuk Çayını görmek istiyoruz Adalar'da oturup bir şeyler yiyip içmek gerçekten güzel olabilir.” diye konuştu.
Özdemir, sözlerine “Umarım bir gün şansım olurda Eskişehir’de yaşayabilirim, gerçekten benim hayalimdeki şehir Eskişehir’dir.” diyerek son verdi

ESKİŞEHİR

14 Aralık 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:34
  • GÜNEŞ 08:04
  • ÖĞLE 12:57
  • İKİNDİ 15:20
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  • YATSI 19:05
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