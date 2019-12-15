Kazakistan Büyükelçisi Saparbekuly, Anadolu Üniversitesini ziyaret etti

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Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Kulübü tarafından düzenlenen, 'Kazakistan Cumhuriyeti’nin Bağımsızlık Günü Kutlama Programı' için Eskişehir’e gelen Kazakistan Cumhuriyeti Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Anadolu Üniversitesini ziyaret etti. Rektörlük ofisinde gerçekleşen ziyarette; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Selim Başar, Prof. Dr. Ali Savaş Koparal, Prof. Dr. Güler Günsoy ve Rektör Danışman Doç. Dr. Cem Işık bulundu.

ESKİŞEHİR 15 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:34

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