Eskişehir'deki kış lastiği kullanım oranı polisi memnun etti 3 bin 489 ticari yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç denetledi, sadece 7 araç sürücüsüne trafik cezası uygulandı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, zorunlu kış lastiği uygulamasıyla ilgili kontrollerde, 3 bin 489 ticari yük ve yolcu taşımacılığı yapan aracın denetlendiğini, sadece 7 araç sürücüsüne trafik cezası uygulandığını açıklayarak "Kış lastiği kullanma oranının yüksek olması memnuniyet vericidir" diye belirtildi.

Açıklamada, kış mevsimi koşullarının günlük hayatı olumsuz yönde etkilediği Eskişehir'de, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlara her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği takma zorunluluğu bulunduğu hatırlatıldı. Açıklamada, "Kış aylarında karayollarında trafik güvenliği kapsamında oluşabilecek olumsuz etkileri en aza indirmek, trafik kazalarını önlemek ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak amacıyla Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerimizce 1 Aralık 2019 12 Aralık 2019 tarihleri arasında 3 bin 489 ticari yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç denetlemiş, kış lastiği kullanmadığı tespit edilen 7 araç sürücüsüne trafik cezası uygulanmıştır. Kış lastiği kullanma oranının yüksek olması memnuniyet vericidir. Denetimler 24 saat esasına göre devam edecek olup, eksikliği görülen araç sürücülerine gerekli cezai işlem uygulanacaktır. Trafik kazasının yaşanmaması, vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde seyahat etmeleri için özellikle kötü hava/yol koşullarında trafik akım yoğunluğu ve trafikte tıkanmaların önüne geçebilmek amacıyla toplu taşıma araçlarının kullanılmasını, vatandaşlarımızın görevlilerinin uyarılarına ve yönlendirmelerine uyarak destek olmalarını temenni ederiz” ifadelerine yer verildi.

ESKİŞEHİR 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:35

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