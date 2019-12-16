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Eskişehir Sanayi Odası’ndan İspanya’ya Raylı Sistemler Çıkarması

İHA

Eskişehir Sanayi Odası Avrupa Birliği tarafından finanse edilen "KOBİ'ler için Uluslararası İş Ağları ve Kümelenme" başlıklı projesi kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

Eskişehir Sanayi Odası’ndan İspanya’ya Raylı Sistemler Çıkarması

Eskişehir Sanayi Odası Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “KOBİ’ler için Uluslararası İş Ağları ve Kümelenme” başlıklı projesi kapsamında çalışmalarına devam ediyor.
Bu kapsamda 1013 Aralık 2019 tarihleri arasında İspanya’nın Barselona kentine gerçekleştirilen iş heyeti programı ile karşılıklı ticari ilişkilerin geliştirilmesi adına önemli temaslarda bulunuldu. Raylı sistemler sektörü dahilinde gerçekleştirilen ticaret heyeti programı hakkında konuşan ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Eskişehir Sanayi Odası’nın üyelerinin ihracat kapasitelerinin artırılması adına hayata geçirdiği özel projede İspanya’dan Barcelona Ticaret Odası, Fransa’dan RhoneAlpes (Lyon) Ticaret Odası ve yerel ortak olarak Sivas Ticaret ve Sanayi Odası ortak olarak yer almakta. Proje özelikle havacılık ve raylı sistemler sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların ihracat kabiliyetlerinin artırılması, İspanya ve Fransa’da yeni iş ağlarının kurulması, Odalar ve Kümeler arası ilişkilerin ve sivil toplum diyaloğunun geliştirilmesi gibi özel amaçlar içermekte. Bu kapsamda Barselona’ya yapılan iş heyeti programıyla yakın zamanda yine aynı bölgeye raylı sistemler sanayi alanında gerçekleştirilecek ticaret heyetinin detayları görüşüldü.” dedi.
Heyete başkanlık eden ESO Yönetim Kurulu Üyesi Gürhan Albayrak ise program kapsamında Barselona’da bulunan Başkonsolosluğunu, Ticaret ve Sanayi Odası’nı, Demiryolu Kümesini ve sektörde faaliyet gösteren İspanyol firmaları ziyaret ettiklerini ifade etti. ESO heyeti, Şubat ve Nisan 2020’de planlanan kapsamlı ticaret ve alım heyetlerinin ayrıntılarını ilgili taraflarla belirleyerek programın yol haritasını belirledi.
Proje dahilinde gerçekleştirilecek olan ihtiyaç analizleri, çalıştaylar, ihracat eğitimleri, danışmanlık programları, ticaret ve alım heyeti organizasyonları ile birlikte hem ESO üyesi firmaların yurtdışı pazarlara erişimi sağlanacak hem de Eskişehir havacılık ve demiryolu sektörlerinin tanıtımları uluslararası platformlarda yapılacak. Ayrıca ESO bünyesinde bir Küme Koordinasyon Ofisi kurulacak. Proje ile Eskişehir sanayisi için önemli iş ağlarının oluşturulması hedeflenmekte.

ESKİŞEHİR

16 Aralık 2019 Pazartesi

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