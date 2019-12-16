İnönü’de eski çöp depolama alanı ağaçlandırılıyor

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Eskişehir İnönü İlçe Belediyesi tarafından eski çöp depolama alanında ağaçlandırma çalışması başlatıldı.

İnönü Belediyesi tarafından kapatılarak temizlenen eski çöp depolama alanında ağaçlandırma çalışması başlatıldı. Çalışmalar kapsamında, İstanbulAntalya karayolu üzerinde bulunan eski çöp depolama alanında İnönü Belediyesi ekipleri zemin iyileştirme çalışması gerçekleştirdi. Alana ceviz ve bademden oluşan meyve fidanları dikilerek ağaçlandırılacak.

Çalışmalardan memnuniyet duyan vatandaşlar İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a teşekkür dileklerinde bulundular.

ESKİŞEHİR 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:35

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