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TEKAD’ten ilkokula Tutum Yatırım ve Yerli Malları Haftası ziyareti

İHA

Tepebaşı Akademi Derneği (TEKAD) Tutum Yatırım ve Yerli Malları Haftası kapsamında Tepebaşı Çukurhisar İlkokulunda öğrenim gören yaklaşık 230 öğrenciye kumbara hediye etti.

TEKAD’ten ilkokula Tutum Yatırım ve Yerli Malları Haftası ziyareti

Tepebaşı Akademi Derneği (TEKAD) Tutum Yatırım ve Yerli Malları Haftası kapsamında Tepebaşı Çukurhisar İlkokulunda öğrenim gören yaklaşık 230 öğrenciye kumbara hediye etti.
Tepebaşı Akademi Başkanı İbrahim Yılmaz Kaynarca, öğrencilerin yerli malı kullanımının önemi ve tasarruf bilincinin kazandırılması hakkında öğrencilere önerilerde bulunarak her birine kumbara hediye etti ve eğitim hayatlarında başarılar diledi.
Yeni açılan okul kütüphanesine kitaplar ve dergiler hediye ederek katkıda bulunan ekip, çabaları takip ettiklerini dile getirdiler.
Okul çevresi ve sakinlerle bütünleşmiş bir okul çabası için Okul Müdürü Muhammet Bayır’a ise ekip olarak gayretleri için teşekkür edildi.

ESKİŞEHİR

16 Aralık 2019 Pazartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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