Hult Prize yarışması ESOGÜ ev sahipliğinde gerçekleşti

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ), Birleşmiş Milletler (BM)’in her sene belirlemiş olduğu konular dahilinde gerçekleştirilen ve üniversite öğrencilerinin projelerini hayata geçirmek ve 1 milyon dolar değerindeki ödülü kazanmak için yarıştığı Hult Prize yarışmasına ev sahipliği yaptı.

Yeni neslin girişimcilik yoluyla sosyal bir değişim oluşturmasına olanak sağlayan ve dünyanın en büyük öğrenme platformu olan Hult Prize, 1314 Aralık 2019 tarihlerinde ESOGÜ Turizm Fakültesi ev sahipliğinde Konuşma Kulübü tarafından düzenlendi.

Yarışmanın açılışı 13 Aralık 2019 Cuma günü Turizm Fakültesi Çok Amaçlı Salon’da gerçekleştirildi. Programda konuşan Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Sarı, bu yılki yarışmanın sürdürülebilir bir gelecek oluşturmak konusunda önemli bir etkinlik olduğunu vurguladı. Kampüs Direktörü Barrington Chungulo ise üniversitede ilk kez gerçekleşen Hult Prize’ın düzenlenmesine emeği geçen herkese teşekkür etti. Ardından Tepebaşı Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Suat Yalnızoğlu dijital çağda öğrencilerin fark oluşturan girişimleri nasıl uygulayacaklarına dair bir sunum gerçekleştirdi. 14 Aralık 2019 Cumartesi günü ise ESOGÜ öğrencilerinin oluşturduğu takımlar fikirlerini sunarak yarıştı. Sunumunu dünyaca ünlü motivasyon konuşmacısı Sarah Khan’ın üstlendiği yarışmada, farklı ülkelerden ve farklı uzmanlık alanlarından jüri üyeleri ekipleri değerlendirdi. Jüri üyeleri arasında sosyal girişimci ve 2012 yılı dünya çapında Afrika Kökenli En Etkili ve İlham Verici Afrikalı Kadın Ödülü sahibi Dr. Justina Mutale, Bilişim Teknolojileri Uzmanı Suneetha Iyappan Krishnaveni, ESOGÜ’den Arş. Gör. Dr. Cansev Özdemir, TEMA Vakfı’ndan Melih Karasözen ve JCI Eskişehir’den Avukat Gizem Anamurluoğlu da yer aldı.

Yarışma sonunda ESOGÜ’de kazanan takım Doğukan İnci, Muhammed Burak Topkoru ve Mustafa Kutalp Doğan’dan oluşan ve sürdürülebilir ulaşım sistemlerine odaklanıp trafik sorununu çözme fikri geliştiren “Arkhe” takımı oldu. “Arkhe” takımı 2020’de, 25 farklı ülkede gerçekleşecek bölge zirvelerinden birinde projesiyle yarışmaya devam edecek. Hult Prize’ın CEO'su ve Kurucusu Ahmad Ashkar yarışmaya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, “Dünyanın dört bir yanından gelen ve dünyanın sorularını hedef alan iş modelleri geliştirme fırsatını değerlendiren çok sayıda öğrenci ile hareket etmeye devam ediyoruz. Her takıma başarılar diliyoruz ve bu girişimi desteklediği için ESOGÜ’ye teşekkür ediyoruz” dedi. New York’ta gerçekleşecek olan finalde dünyanın en önemli sorunlardan birini çözmek için en radikal fikri geliştirmeyi başaran öğrenci ekibine, başlangıç fonu olarak BM tarafından 1 milyon dolar ödül verilecek.

