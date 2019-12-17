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Kutlama işte böyle olur Yerli Malı Haftası’nı elma veya portakal yerine milli tank, helikopter, ...

İHA

Eskişehir'de 2'inci sınıfta öğrenim gören öğrenciler bu yıl Yerli Malı Haftasını dikkat çeken bir etkinlik yaparak, bu haftayı yerli tank, otomobil, helikopter ve madenlerle kutladı.

Kutlama işte böyle olur Yerli Malı Haftası’nı elma veya portakal yerine milli tank, helikopter, sanayi ürünleri ve madenlerle kutladılar Eskişehir’de ilkokul öğrencilerinden dikkat çeken Yerli Malı Haftası Barbaros İlkokulu Müdürü Kenan Demirel: “Teknolojiye, bilime önem veren nesle ulaştık” Öğretmen Elvan Görür: “Teknolojide var olduğumuzu öğrencilerimize göstermek istedik”

Eskişehir’de 2’inci sınıfta öğrenim gören öğrenciler bu yıl Yerli Malı Haftasını dikkat çeken bir etkinlik yaparak, bu haftayı yerli tank, otomobil, helikopter ve madenlerle kutladı.
Barbaros İlkokulu 2’inci sınıf öğretmeni Elvan Görür, bu yıl öğrencilerinin Yerli Malı Haftasında, yiyecek yerine Türkiye’de üretilen sanayi ürünleriyle kutlaması için bir etkinlik başlattı. Başlatılan etkinlik velilerden de büyük destek gördü. Birçoğu el emeği ile yapılan yerli ürünler öğrencilere tanıtıldı. İlk otomobil ‘Devrim’ ardından savunma sanayimizde yerli malı olan tank ve helikopterimiz bunun yanı sıra sanayide üretilen ürünler ve bazı madenleri öğrencilerin öğrenmeleri sağlandı. Dikkat çeken etkinlikle öğrenciler bu yıl Yerli Malı Haftasında Türkiye’de üretilebilen ürünleri tanıyarak, kendilerine örnek aldı. Etkinlikten memnun olan öğrenciler ise, yaptıkları ürünleri gelen misafirlere tanıttı.

"Bizim çocukluk dönemimizden çok farklı seviyeye geldik"
Yapılan çalışma hakkında konuşan Okul Müdürü Kenan Demirel, etkinliğin öğrencilerde fikir oluşturduğunu söyledi. Öğrencilerin yerli ürünleri öğrenmesinin önemli olduğuna dikkat çeken Demirel, “Öğretmenimiz böyle bir teklif ile geldi. Bu teklif bizim için sevindiriciydi. Yerel olan her malın her geçen gün değeri artmaktadır. Bizim çocukluk dönemimizden çok farklı seviyeye geldik. Elma, portakal yerine bugün artık ilkokul seviyesinde teknolojiye, bilgiye ve bilime önem veren bir nesle ulaştık. Ortaöğretimde TUBİTAK projeleri devam ediyor. Bunun ilkokul seviyesine inmesi dikkat çekici olduğunu düşünüyorum. Burada çocuklarımızın sergiledikleri ürünler gün boyu okulda sergilenecek. Diğer çocuklarımızın da dikkati bu şekilde çekilmiş olacak” dedi.

“Teknolojide var olduğumuzu öğrencilerimize göstermek istedik”
Yapılan etkinliğin mimarı olan sınıf öğretmeni Elvan Görür ise, şunları söyledi:
“Her yıl Yerli Malı Haftası sınıflarımızda pasta, meyve ve böreklerle kutlanıyordu. Çocuklar hep burada annelerin yaptıkları kekleri, börekleri yiyorlardı. Biz bu yıl farklı bir konuya destek çıkalım istedik. Türk mallarını kullanmaya, teknolojide de var olduğumuzu öğrencilerimize göstermek istedik. Türkiye’nin savunma sanayisinden, teknolojisinden ve Türk malı üretilen ürünlerle bir sergi yapalım dedik. Bunun için velilerimiz çok destek oldu. Teşekkür ediyoruz.”

ESKİŞEHİR

17 Aralık 2019 Salı

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