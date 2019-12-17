Tepebaşı’nın yüzücüleri derecelerle döndü

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Eskişehir Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü yüzücüleri, İstanbul’da düzenlenen 1314 yaş Türkiye Yüzme Şampiyonası’ndan büyük başarı gösterdi.

Tepebaşı Belediyesi Su Sporları Merkezi’nde yüzme sporuna başlayan ve kendilerini geliştirerek Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü takımına katılan yüzücüler, 1315 Aralık tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen 1314 yaş Türkiye Yüzme Şampiyonası’ndan dereceler ile dönmeyi başardı. Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları Enes Esiroğlu, Yusuf Konak ve Emre Kahraman derecelerini geliştirerek şampiyona barajlarını geçti. Müsabakalarda Yusuf Konak 50 Metre Sırtüstü kategorisinde Türkiye 8.’si, Emre Kahraman ise 50 Metre Kurbağalama kategorisinde Türkiye 2'incisi, 100 ve 200 Metre Kurbağalama kategorilerinde ise Türkiye 1'incisi olmayı başardı.



ESKİŞEHİR 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:36

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